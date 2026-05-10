Efraín Juárez agradece al cielo y dice ‘justicia’ tras el penalti fallado de Henry Martín (VIDEO)

Efraín Juárez le agradeció al cielo tras el penalti fallado por Henry Martín en el Pumas vs América.

“Justicia” dijo Efraín Juárez después de agradecer al cielo tras el penalti fallado por Henry Martín en la vuelta de cuartos de final del Clausura 2026 entre Pumas y América en Ciudad Universitaria.

La Bomba estrelló en el poste su cobro desde los 11 pasos, luego de una polémica marcación del árbitro César Ramos por juego peligroso de Adalberto Carrasquilla sobre Ramón Juárez.

El gol de Henry Martín hubiera significado el 4-3 a favor del América sobre los Pumas, resultado que a los de Coapa les hubiera dado el boleto a las semifinales del Clausura 2026.

EVG