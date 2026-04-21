El Gonzalo del América; fan llora por Alejandro Zendejas y es la nueva burla de la Liga MX (VIDEO)

Un aficionado del América llora por el golpe de Helinho a Alejandro Zendejas

Un aficionado del Club América rompió en llanto por el golpe que recibió Alejandro Zendejas por parte de Helinho en el juego ante los Diablos Rojos del Toluca en el Estadio Azteca.

En redes sociales se volvió viral el fan de las Águilas, quien que quedó muy tocado por la cachetada de la que fue víctima el extremo estadounidense y no pudo evitar romper en llanto, además de insultar al futbolista escarlata.

Un Aficionado del América se puso a llorar por el golpe que Helinho le puso a Zendejas JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA



LOS HICISTE MIERDA HELIO JUNIO NUNES DE CASTRO 🤣❤️‍🔥pic.twitter.com/SQ3knx55Jf — Lu12 (@Lu12_2005) April 21, 2026

“Sí me dolió que le haya pegado bien feo Helinho a Zendejas. Que chingu... su madre. No lo trago al perro”, se escucha decir al aficionado de las Águilas en el video, el cual recorre las redes sociales y ya está siendo motivo de burla de otros hinchas.

Este video se compara con el mítico “Ya Gonzalo, te están viendo tus hijos”, el cual protagonizó un aficionado de las Chivas Rayadas del Guadalajara, quien lloró y golpeó una pared en un partido de la Liga MX.

Así fue la agresión de Helinho a Alejandro Zendejas

En el final del partido entre el América y el Toluca, Helinho vio la tarjeta roja tras una tremenda falta sobre Alan Cervantes, por lo que se armó la tremenda campal en la cancha del Estadio Azteca y el delantero brasileño terminó golpeando a Alejandro Zendejas.

La Liga MX debe dejar un precedente y suspender a Helinho por 10 juegos despues de esta agresión al pobrecito de Zendejas pic.twitter.com/5s14Za7YOd — Hugol ^^ (@Hugol343) April 19, 2026

Cuando Helinho ya se estaba retirando del campo, Alejandro Zendejas se acercó para reclamarle la acción al brasileño y le soltó un golpe con la mano abierta en la zona del cuello al mexicoestadounidense; aunque no fue solo una vez, fueron en dos ocasiones que Helinho golpeó a Zendejas cerca de la cara.

Las posibles sanciones de Helinho

Se filtraron las sanciones que la Comisión Disciplinaria habría impuesto por las broncas suscitadas en el partido entre América y Toluca a Antonio Mohamed, entrenador de los Diablos Rojos, Helinho, delantero de los escarlatas, y Henry Martín atacante de las Águilas.

Los dos manotazos de Helinho al rostro de Alejandro Zendejas.



Por eso estaba tan furioso “Zende” con el volante brasileño.@ESPNmx pic.twitter.com/kf8jHuyrdv — León Lecanda 🦁 (@Leonlec) April 19, 2026

De acuerdo con información de Agustín Martínez de León, el Estadio Azteca no será vetado ni sancionado por lo ocurrido en el duelo de la Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX, mientras que el Turco Mohamed solamente recibiría una multa económica, como Efraín Juárez, director técnico de Pumas.

Por su parte, Helinho, quien protagonizó una pelea con Alejandro Zendejas tras haber sido expulsado, se iría suspendido de tres a cuatro juegos, en tanto que Henry Martín, quien camino a los vestidores le reclamó al brasileño por su falta sobre Alan Cervantes, recibiría una sanción de dos a tres partidos.

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