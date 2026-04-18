La tremenda batalla campal entre América y Toluca; Así golpeó Helinho a Zendejas (VIDEO)

En el final del partido entre el América y el Toluca, Helinho vio la tarjeta roja tras una tremenda falta sobre Alan Cervantes, por lo que se armó la tremenda campal en la cancha del Estadio Azteca y el delantero brasileño terminó golpeando a Alejandro Zendejas.

Cuando Helinho ya se estaba retirando del campo, Alejandro Zendejas se acercó para reclamarle la acción al brasileño y le soltó un golpe con la mano abierta en la zona del cuello al mexicoestadounidense; aunque no fue solo una vez, fueron en dos ocasiones que Helinho golpeó a Zendejas cerca de la cara.

Antes de que ocurriera lo de Helinho y Zendejas, varios futbolistas se agarraron del cuello, se empujaron y casi llegan a los golpes, pues todos estaban muy calientes: los del América por la falta sobre Cervantes y los del Toluca por la roja que le sacaron a Helinho.

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¡Y que no para la bronca entre jugadores de Club América y C.D. Toluca! Narración de @pacogonzaleztv y comentarios de @Carlos8Reinoso (?) y @RusoZamogilny para TUDN USA pic.twitter.com/PXI1HYfYa1 — lilboimx (@lilboimx) April 19, 2026

¿Helinho podría ganarse un castigo por su golpe a Alejandro Zendejas?

Toda la secuencia de lo que ocurrió entre los jugadores del América y el Toluca quedó grabada, así que la Federación Mexicana de Futbol tendrá que ver todo lo que pasó y determinar si alguno de los jugadores tendrá alguna represalia por la pelea.

Es claro que Helinho recibirá un castigo por el tremendo golpe que le metió a Alejandro Zendejas en la cara, pero tendremos que esperar el veredicto final de la FMF para saber si será una sanción económica, suspensión de partidos o algo por el estilo.

De igual manera, Antonio Mohamed podría recibir una sanción por los ademanes que hizo antes de la tarjeta roja de Helinho, ya que le hizo señas a una persona del cuerpo técnico del América que ya le había ganado dos finales, aunque de una forma más grosera.

Lo del Turco Mohamed diciéndole a Jardine que se lo chingó 2 veces que fue?



La magia de la Liga Mx 🚬 pic.twitter.com/Tg7gEn9gjI — (fan) 𝐌𝐢𝐤𝐞. (@BlueCFM_) April 19, 2026

El Toluca no ha podido ganarle al América en el Azteca desde 2018

El Estadio Azteca recibió su tercer encuentro desde que las puertas del recinto se abrieron para recibir los partidos del América, y uno que estaba anotado en la agenda de la afición era contra el Toluca, pues es el actual campeón de la Liga MX.

Sin embargo, los Diablos Rojos llegaban con la encomienda de volver a ganar en el Coloso de Santa Úrsula, ya que desde el 2018 el conjunto choricero no vence a las Águilas en su nido.

La última vez que ocurrió fue un 17 de marzo del 2018, cuando se midieron en la Jornada 12 del Clausura 2018 y el encuentro terminó 2-1 a favor del Toluca con goles de Rubens Sambueza y Osvaldo González.

DCO