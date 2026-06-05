Flavio Cobolli vs Alexander Zverev: ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS la final varonil de Roland Garros 2026?

Roland Garros verá a un campeón inédito por primera vez en 10 años este domingo 7 de junio, cuando el tenista alemán Alexander Zverev intente ganar su primer Grand Slam, después de tres finales perdidas. Su rival en la definición es el italiano Flavio Cobolli.

La presión ha recaído sobre el nacido en Hamburgo para que por fin conquiste un esquivo Major y ahora el alemán, segundo jefe de serie, está a solo una victoria de conseguirlo.

Alexander Zverev alcanzó la cuarta final de un grande en su carrera tras vencer 7-5, 6-2, 3-6 y 6-3 a Jakub Mensik, un checo de 20 años, en las semifinales del viernes. Flavio Cobolli, por su parte, avanzó después de que el también italiano Matteo Arnaldi, número 104 del ranking, se retirara antes de su semifinal debido a un virus.

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¿Dónde pasan EN VIVO la final varonil de Roland Garros 2026?

El partido de la final varonil de Roland Garros 2026 entre Flavio Cobolli y Alexander Zverev. se realiza este domingo 7 de junio en la pista Philippe-Chatrier del Stade Roland Garros. El partido comenzará a las 7:00 horas del Centro de México y será transmitido en vivo por las señales de ESPN y Disney+.

Fecha : Domingo 7 de junio

Hora : 7:00

Pista : Philippe-Chatrier

Transmisión: ESPN y Disney+

Alexander Zverev, por la revancha en Roland Garros

Alexander Zverev ha sido un claro favorito al título desde que el número uno, Jannik Sinner, pasó apuros en la ola de calor de la primera semana y desperdició una ventaja de dos sets y de 5-1 ante Juan Manuel Cerúndolo en la segunda ronda.

El español Carlos Alcaraz, campeón vigente por partida doble del Slam en arcilla, se retiró antes del torneo por una lesión en la muñeca derecha.

Mensik, lugar 27 en el ranking que disputaba su primera semifinal de Grand Slam, tuvo dificultades con cinco dobles faltas.

🆕 Zverev-Cobolli en finale et de nombreux champions en tennis-fauteuil : voici le résumé de la journée de vendredi à Roland-Garros !#RolandGarroshttps://t.co/mOH9MC4dZK — Roland-Garros (@rolandgarros) June 5, 2026

El checo superó los calambres posteriores al partido que lo dejaron en una silla de ruedas la semana pasada, eliminó a Andrey Rublev en cinco sets y venció al prometedor brasileño João Fonseca en sets corridos en los cuartos de final.

“Le ganó a tantos jugadores increíbles”, dijo Zverev. “Sabía que iba a ser el desafío más duro que había tenido hasta ahora. Y lo logré. Gané. Estoy feliz”.

Será la segunda final de Alexander Zverev en Roland Garros, después de haber desperdiciado una ventaja de dos sets a uno contra Carlos Alcaraz en el partido por el título de 2024.

EVG