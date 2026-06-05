Knicks derrota a Spurs en cierre de alarido y aumenta su ventaja en las Finales de la NBA 2026

Los Knicks aumentaron su ventaja sobre los Spurs al imponerse en el Juego 2 de las Finales de la NBA 2026.

Los New York Knicks aumentaron su ventaja en las Finales de la NBA 2026, luego de que vencieron nuevamente a los San Antonio Spurs en el Frost Bank Center, esta vez por marcador de 105-104, después de un desenlace no apto para cardíacos.

Al igual que sucedió el miércoles en el inicio de la serie, los de la Gran Manzana tuvieron que remar contracorriente ante unas Espuelas que llevaban la ventaja y que de nueva cuenta no la conservaron frente a su público.

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Victor Wembanyana y los Spurs tuvieron la delantera casi hasta el final del segundo cuarto. A partir de entonces, los Knicks crecieron en confianza y ya no dejaron escapar su ventaja, con lo cual se pusieron a dos triunfos de conquistar el Trofeo Larry O’Brien por primera vez desde las Finales de la NBA 1972-1973.

Spurs tiene bravía reacción, pero no le alcanza

A falta de poco más de cuatro minutos en el reloj, los Spurs aprovecharon que los de la Gran Manzana dejaron de atacar para acercarse en la pizarra. Faltando 3 minutos y 10 segundos fue que llegó el anhelado empate, lo que desató la algarabía de los aficionados locales.

Victor Wembanyama le devolvió la ventaja a San Antonio a falta de menos de un minuto para el desenlace, pero Jalen Brunson respondió para emparejar los cartones y se asomaba el tiempo extra.

BRUNSON TIES THE GAME!



SPURS 104

KNICKS 104



39.3 TO PLAY IN GAME 2 🍿 pic.twitter.com/WyFzMyzmRV — NBA (@NBA) June 6, 2026

Sin embargo, fue precisamente un error de Wemby lo que decantó la balanza para New York, al dar mal un pase a uno de sus compañeros, falla que derivó en el punto de la diferencia y del triunfo para los Knicks.

¿Cuándo y dónde es el Juego 3 de las Finales de la NBA?

El Juego 3 de las Finales de la NBA 2026 entre los San Antonio Spurs y los New York Knicks está programado para celebrarse el próximo lunes 8 de junio.

La serie se traslada a Nueva York, por lo que los Knicks serán locales por primera vez en la misma en el icónico Madison Square Garden.

EVG