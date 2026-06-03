Por octavo año en fila, ningún campeón de NBA repite título

La NBA verá por octava temporada consecutiva a un monarca distinto, el cual saldrá de la serie entre los Spurs de San Antonio y los Knicks de Nueva York, que disputan la última fase de la competencia por primera ocasión desde 1999, precisamente cuando midió fuerzas ante la franquicia de Texas.

La racha de campeones diferentes comenzó en el 2019, cuando los Raptors de Toronto alzaron por primera vez el trofeo Larry O’Brien tras imponerse después de seis juegos a los Warriors, impidiendo con ello que Golden State lograra el tricampeonato.

El Dato: Es la primera vez desde las Finales del 2009 entre Lakers y Magic que el logotipo del trofeo Larry O’Brien estará en el centro de la cancha durante los duelos por el título.

Después de la inédita coronación de los Raptors en el 2019 siguieron las de Lakers, Bucks, Warriors, Nuggets, Celtics y Thunder, siendo también la primera ocasión que los Nuggets de Denver se proclamaron campeones de la liga.

De la mano del pívot francés Víctor Wembanyama, los Spurs derrotaron en las finales de la Conferencia Oeste al Thunder de Oklahoma City, que en la campaña anterior cosechó su segundo trofeo en la NBA.

Por su parte, los Knicks, que tienen al base Jalen Brunson como su principal referencia, barrieron a los Cavaliers de Cleveland en la definición de la Conferencia Este para llegar por novena vez a las Finales de la liga de basquetbol más importante del mundo, algo que no habían conseguido en lo que va del milenio.

Después de 27 años, Nueva York se reencuentra con su último verdugo en unas Finales de la NBA. Con el legendario Tim Duncan, las Espuelas alzaron el trofeo Larry O’Brien después de superar en cinco duelos a los de la Gran Manzana.

5 trofeos tienen los de San Antonio en NBA

Sin embargo, los Knicks se impusieron a San Antonio por marcador de 124-113 en la final de la Copa NBA de la campaña en curso, en duelo que se llevó a cabo en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, y ahora intentarán repetir la dosis para ganar su tercer trofeo Larry O’Brien, mismo que no obtienen desde la Temporada 1972-1973.

Nueva York y los Spurs se repartieron los dos partidos más relevantes, con la victoria de San Antonio en la víspera de Año Nuevo iniciando una espiral a mitad de temporada para un equipo de los Knicks que llegó con marca de 23-9. Luego, después de que los de Texas terminaran invictos en febrero, los de NY cortaron su racha de 11 triunfos con una victoria en casa por marcador de 114-89 en marzo.

Los Spurs no se coronan desde el periodo 2013-2014, en la que fue también la última ocasión que habían alcanzado las Finales. Aquella vez lograron el objetivo después de doblegar en cinco episodios al Heat de Miami.

Desde que Golden State barrieron a las Cavaliers en las Finales del 2018 tampoco ha repetido ninguno de los dos equipos que disputó el trofeo Larry O’Brien.

79 finales se han jugado en la NBA

El Thunder se quedó cerca de poner fin a esa racha, pero sucumbió a manos de los Spurs en una final de Conferencia Oeste que se definió hasta el séptimo capítulo.

Aquella serie por el título en la que los Warriors derrotaron a Cleveland hace ocho años también fue la más reciente hasta la fecha que se definió en cuatro encuentros. En la del año pasado, Oklahoma City superó hasta el séptimo juego a los Pacers de Indiana.

Los Knicks serán locales en las Finales de la NBA 2026 hasta que se lleve a cabo el tercer cotejo, programado para el próximo lunes 8 de junio en el mítico Madison Square Garden.

San Antonio fue el segundo mejor equipo de la Conferencia Oeste en la temporada regular con saldo de 62 compromisos ganados y 20 perdidos. Nueva York acabó tercero en el Este con marca de 53 triunfos y 29 descalabros, terminando atrás de los Pistons de Detroit y de los Celtics de Boston.

Jalen Brunson

País: Estados Unidos

Edad: 29 años

equipo: New York Knicks

posición: Base

Victor Wembanyama

País: Francia

Edad: 22 años

equipo: San Antonio Spurs

posición: Pívot