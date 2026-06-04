NBA House 2026 se inaugura para ver las Finales

EL TROFEO Larry O’Brien, ayer, en el Parque Aztlán, en el evento de la NBA.

Se abrieron las puertas de la NBA House 2026 en las instalaciones del Parque de Diversiones Aztlán para que los aficionados del baloncesto pudieran disfrutar y divertirse de la mejor manera de las Finales entre los San Antonio Spurs y los New York Knicks durante los próximos días.

En el evento estuvieron presentes Raúl Zárraga, vicepresidente sénior y responsable de operaciones de NBA Latinoamérica y Canadá, y el veterano de los Denver Nuggets, Danilo Gallinari. Ambos convivieron con algunos aficionados y atendieron a la prensa.

La NBA House México 2026 se llevará a cabo en Aztlán Parque Urbano (Feria de Chapultepec) del 3 al 8 de junio, con actividades inmersivas de basquetbol, entretenimiento y apariciones de leyendas y talento de las duelas a lo largo de los días.

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La presencia de Danilo Gallinari eleva la experiencia y refuerza el evento como uno de los principales destinos para celebrar el deporte de las duelas. “Estoy muy contento de estar en México.

Me parece que este tipo de eventos son muy buenos y sobre todo para estar con la gente que siempre nos apoya”, dijo. Por su parte, Raúl Zárraga reconoció estar contento por los fanáticos que podrán disfrutar de grandes actividades.

“Estaremos transmitiendo en vivo los primeros tres partidos de las Finales que serán de alarido y que todos los aficionados estábamos esperando. A partir del medio día la entrada es gratuita y que todos pueden venir. Es una experiencia donde prácticamente te recuerdan gran parte de la historia. Desde 1992 hasta la fecha y que hay mucha presencia”, añadió el directivo quien también le agradeció a la prensa por el apoyo para que más eventos de esta talla lleguen al país.

Al ser cuestionado sobre una posible expansión con alguna franquicia en la Ciudad de México y un segundo equipo de G-League, su respuesta fue clara.

“La NBA sí se quiere expandir, pero así como México hay otras ciudades que también quieren competir por una plaza. Con respecto a un nuevo equipo de G-League no se tiene contemplado y estamos muy contentos con Capitanes”, resaltó.

El hogar oficial de las Finales en la Ciudad de México es una experiencia inmersiva para aficionados que disfrutarán de fiestas en vivo.

“Lo hacemos con mucha pasión y la NBA es increíble y siempre quiere ofrecer la mejor experiencia”, recalcó Zárraga.

ARRANCA LA FIESTA. Las Finales de la NBA iniciaron en la duela del Frost Bank Center con el partido entre los San Antonio Spurs y los New York Knicks, compromiso que terminaron ganando los de la Gran Manzana con remontada incluida por marcador de 105-95, así que la quinteta de Mike Brown se lleva el primer episodio de esta historia.

Los Knicks se mantuvieron abajo en el marcador durante los primeros tres cuartos, fue al final del tercer episodio cuando el conjunto de Nueva York empató el tablero a 76 puntos y en los últimos 15 minutos lograron mantener las embestidas por parte del equipo comandado por Victor Wembanyama para darle la vuelta al electrónico y poner la serie 1-0 a su favor.

El Juego 2 será el viernes 5 de mayo a las 18:30 horas.