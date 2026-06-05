Así son los F50 “El Último Tango”, los botines que Lionel Messi lucirá en el Mundial 2026 (FOTOS)

F50 "El Último Tango" se llaman los botines con los que Lionel Messi jugará el Mundial 2026.

Lionel Messi estrenó este viernes los F50 “El último Tango”, los botines que usará en el Mundial 2026, evento en el que disputará su sexta justa mundialista con Argentina, que llega a la misma como campeona defensora.

El capitán de la Albiceleste presumió en sus redes sociales estos nuevos botines, los cuales tienen un diseño futurista, pero también hacen una evocación al pasado, pues detalles innovadores se entrelazan con otros que hacen alusión a los comienzos del originario de Rosario.

20 years after the first dance.​

a sixth FIFA World Cup.​

ready for El Último Tango. 🩵🔁​

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introducing the Leo Messi Último Tango collection, available now 👉 https://t.co/resWn0IW4v pic.twitter.com/jqrOJw8Mgo — adidas Football (@adidasfootball) June 5, 2026

Los F50 “El Último Tango” hacen un homenaje a la bandera de Argentina, pues cuentan con detalles celestes y dorados, por lo que tienen similitud con los que Lionel Messi utilizó en Alemania 2006, su primer Mundial.

Mundial 2026, el último de Lionel Messi

El Mundial 2026 será el sexto y último de Lionel Messi con Argentina, con la que ha asistido a todas las ediciones del magno evento desde Alemania 2006.

Tras cuatro intentos fallidos, el ansiado título del orbe para La Pulga y compañía llegó en Qatar 2022 tras una cardiaca final ante Francia, misma que se definió en serie de penaltis.

Lionel Messi quiere cerrar con broche de oro sus participaciones mundialistas con Argentina, por lo que conseguir el trofeo de la Copa FIFA es su única meta en el Mundial 2026.

La presentación de los botines de Messi para el Mundial 🔥🔝@adidas lanzó El Último Tango, una colección de edición especial creada para homenajear la última aparición de Leo en el mayor escenario del fútbol.



🎥 @catalinasarra pic.twitter.com/sQPf69efpI — Diario Olé (@DiarioOle) June 5, 2026

Lionel Scaloni asegura que recuperación de Messi va bien

El técnico de la vigente campeona del mundo Argentina, Lionel Scaloni, afirmó el viernes que el capitán Lionel Messi “está bastante mejor” de una molestia muscular y podría jugar algunos minutos en los dos próximos amistosos antes del Mundial 2026.

Del resto de los lesionados, entre ellos el portero titular Emiliano Martínez, el estratega advirtió que la próxima semana de entrenamientos será clave y que si no responden a la exigencia “se quedarán afuera”.

“Leo (Messi) viene bien, se entrenó ya una parte con el grupo. Ya no está totalmente diferenciado”, explicó el estratega en conferencia de prensa. “Viene bastante bien y puede que sea parte de estos partidos. Esta bastante mejor y eso nos da tranquilidad”, agregó.

EVG