Leo Messi salva a un aficionado del peor error de su vida (VIDEO)

Lionel Messi se vistió de héroe durante la interacción con un aficionado, demostrando que siempre está listo para cualquier situación.

En redes sociales se volvió viral un momento en donde el crack argentino atiende a un aficionado, quien esperaba un autógrafo, pero en el momento justo su plumón falló, pero Messi lo sorprendió al sacar un rotulador de su carro.

La Pulga salvó al fan de lo que pudo ser el peor error de su vida, pues podría tener una anécdota en donde se quedó sin la firma de Messi por la mala suerte. Pero ahora puede contar cómo el propio jugador del Inter Miami le firmó con un plumón que tenía en su carro.

Messi enciende alarmas antes del Mundial

Con casi una decena de jugadores entre algodones, entre ellos nada menos que el capitán Lionel Messi, el campeón del mundo Argentina encara con máxima preocupación la cuenta regresiva para definir el plantel que disputará el Mundial en pocas semanas.

Messi, de 38 años, padece una sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo, lo que le impidió terminar el partido con su equipo Inter Miami la noche del domingo. El club ha informado oficialmente que los tiempos de recuperación dependerá de “su evolución clínica y funcional”.

Si bien la dolencia en principio no pone en riesgo su presencia en la Copa del Mundo, la sexta de su carrera, que arrancará el 11 de junio, el capitán no llegará en plenitud física a la preparación para el certamen, ya que muy difícilmente esté disponible para jugar los amistosos previos ante Honduras el 6 de junio en Texas e Islandia, tres días después en Alabama.

La Albiceleste tiene hasta el 30 de mayo para oficializar la nómina de jugadores que disputarán el Mundial. Dos días después, comenzará la preparación en su base de entrenamiento en Kansas City.

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