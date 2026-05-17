Leo Messi realiza jugada de otro planeta para regalarle el gol a Germán Berterame (VIDEO)

Leo Messi no para de sorprender a la afición y dejar pinceladas de su magia en la cancha del futbol. En el partido entre el Inter Miami y el Portland, el astro argentino terminó el compromiso con un gol y una asistencia para su cuenta, pero el pase para gol fue una completa obra de arte por parte del dorsal ‘10′ de ‘Las Garzas’.

Leo Messi bajó la pelota con el pecho en el campo rival, realizó una pared con Luis Suárez y después el astro argentino se metió entre cuatro jugadores, salió airoso y le cedió la esférica a Germán Berterame en el corazón del área; lo único que tuvo que hacer el mexicano fue empujar la de gajos al fondo de la red.

Messi assists, Berterame finishes. Wow. What a run. 😎 pic.twitter.com/RGsxFTcVS9 — Major League Soccer (@MLS) May 17, 2026

Leo Messi lleva cuatro partidos consecutivos marcando gol con el Inter Miami

Lionel Messi está teniendo un gran inicio de campaña con el Inter Miami y lleva 13 goles en la actual temporada, pero el astro argentino suma cuatro encuentros consecutivos mandando el balón al fondo de la red rival para ayudar a su equipo en la campaña.

Su racha goleadora inició el 2 de mayo del 2026, cuando se llevó a cabo el derbi de Florida y Messi marcó un gol; después convirtió otro tanto más ante el Toronto y en la siguiente jornada logró un doblete contra el Cincinnati para la victoria 5-3 del Inter Miami.

Su última anotación fue ante el Portland, un partido en el que Leo Messi pudo conseguir otro doblete en la campaña; sin embargo, el guardameta rival evitó que el argentino marcara otro tanto al sacar el esférico del ángulo tras el disparo de Messi en un tiro libre.

Pantemis denies Messi the free kick. 🚫 pic.twitter.com/Nr9GGXZUHv — Major League Soccer (@MLS) May 18, 2026

Leo Messi tiene un último partido con el Inter Miami antes del Mundial 2026

El Inter Miami de Leo Messi tendrá un último encuentro en la temporada de la MLS antes de que los jugadores reporten con su selección para iniciar su participación en el Mundial 2026.

‘Las Garzas’ se enfrentarán al Philadelphia Union en la cancha del NU Stadium para buscar sus últimos tres puntos antes de arrancar la Copa del Mundo. Jugadores como Leo Messi, Rodrigo de Paul o Germán Berterame son los que reportarán con su selección para el torneo de la FIFA.

Después del Mundial, los jugadores volverán a Miami y su primer compromiso para continuar con la campaña será ante el Chicago Fire, de igual forma en el NU Stadium.

DCO