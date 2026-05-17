Golazo de Jordan Carrillo pone a Pumas en la final de la Liga MX tras eliminar al Pachuca

Un golazo de Jordan Carrillo metió a los Pumas de Efraín Juárez a la final del Torneo Clausura 2026, con miras a romper 15 años de sequía sin título de la Liga MX, pero para ello deberán superar al Cruz Azul en la serie definitiva.

Los felinos, que fueron líderes generales, se impusieron 1-0 en CU, resultado que empató el global 1-1 y bastó para eliminar al combativo Pachuca por mejor posición en la tabla.

¡Qué clase de rayo salió de los botines de Jordan Carrillo! 🥵💥



Háblenle a todos los aficionados de @PumasMX para que revivan el GOLAZO. 🐾



Quinto gol de tiro libre para Pumas en Liguilla y primero desde Javier Cortés en 2011.



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Efraín Juárez por fin ganó un partido de fase final al mando de Pumas. En sus seis pasadas presentaciones, el técnico universitario acumuló tres derrotas y tres empates. La séptima fue la vencida.

Cuando la presión se apoderó del Estadio Olímpico Universitario, apareció Jordan Carrillo, el hombre de los golazos esta Liguilla. De tiro libre al 55, el talentoso atacante abrió el marcador e hizo explotar de emoción a los aficionados.

Para este compromiso, a diferencia del juego pasado, Efraín Juárez no se guardó nada y de arranque mandó la doble punta con el brasileño Juninho y el paraguayo Robert Morales, además de la velocidad de Uriel Antuna, quien trabajó pegado a la banda derecha.

Del otro lado se encontraba Jordan Carrillo, quien interiorizaba más su posición, dejando al lateral colombiano Álvaro Angulo libre la banda derecha para subir al ataque.

En menos de 20 minutos, el equipo capitalino ya había tocado dos veces con peligro la cabaña hidalguense, ambas veces con disparos de La Pantera Morales, quien no pudo encontrar las redes.

La primera fue un incómodo cabezazo que el paraguayo logró conectar y poner en el travesaño. El portero Carlos Moreno no podría haber hecho nada para detener ese impacto.

La segunda fue una jugada dentro del área, en donde luego de una serie de rebotes Morales quedó de frente al marco y con Moreno vencido, pero para mala fortuna de los felinos, el esférico se fue muy por encima.

Pumas siguió con la presión, pues frente a su gente, que llenó cada rincón permitido del Olímpico Universitario, no se podían permitir la derrota. Además, que estaban obligados a ganar.

Tras la derrota 1-0 en el Estadio Huracán, el cuadro comandado por Efraín Juárez necesitaba vencer en casa por cualquier marcador para acceder a la final del balompié azteca.

La primera mitad fue de completo control por parte del Club Universidad, aunque no lograron capitalizarlo en la pizarra. Los Tuzos defendieron bien su área y frenaron los embates felinos.

La Máquina amarró su pase eliminando en la otra semifinal a las Chivas en el Estadio Jalisco. El Rebaño Sagrado al final padeció la baja de sus cinco titulares seleccionados por Javier Aguirre y, con un plantel lleno de jóvenes, se quedó a un gol de la final.