Efraín Juárez y la dura estadística que pone a temblar a los fans de Pumas de cara a la vuelta ante Pachuca

Efraín Juárez tras la derrota de Pumas ante Pachuca en la semifinal de ida del Clausura 2026 de la Liga MX

Los Pumas de Efraín Juárez cayeron en el duelo de ida de las semifinales del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX ante Pachuca en el Estadio Hidalgo, lo que los obliga a ganar en Ciudad Universitaria sin recibir gol, una prueba que va en contra de una dura estadística.

Efraín Juárez no conoce la victoria en un partido de fase final de la Liga MX y ante los Tuzos necesitan ganar por 1-0 para igualar el marcador global. En caso que los hidalguenses marquen un tanto los felinos deberán meter por lo menos dos, para así ganar en CU y avanzar con el global.

Efraín Juárez festejando la victoria ante el Pachuca en el torneo regular ı Foto: Mexsport

La buena noticia es que el Club Universidad no necesita ganar como tal para avanzar a la final, pues con el empate en el marcador global están en la pelea por el título gracias a que el criterio de desempate es la mejor posición en la tabla.

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Efraín Juárez ha jugado seis partidos de fase final de la Liga MX, con tres empates y tres derrotas. Se toma en cuenta los dos partidos de Play-In del Clausura 2025, uno más del Apertura 2025 y los tres que llevan del Clausura 2026.

Juárez 1-1 Pumas | Play In - Clausura 2025

Rayados 2-0 Pumas | Play In - Clausura 2025

Pachuca 3-1 Pumas | Play In - Apertura 2025

América 3-3 Pumas | 4tos Ida - Clausura 2026

Pumas 3-3 América | 4tos Vuelta - Clausura 2026

Pachuca 1-0 Pumas | Semis Ida - Clausura 2026

Pumas pierde ante Pachuca

Con un solitario gol de Oussama Idrissi el Pachuca sacó ventaja de 1-0 en su cancha ante los Pumas en las semifinales de ida del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, resultado que obliga al equipo comandado por Efraín Juárez a buscar por lo menos el empate en el global.

Esta es la segunda derrota del Club Universidad en todo el semestre del futbol mexicano. Antes de la Liguilla solo el equipo de ‘Efra’ solo cayó ante el Toluca en la Jornada 9.

El Pachuca dominó el juego desde la primera mitad. La visita planteó un duelo con un bloque medio-bajo que no funcionó. La defensa de Pumas no estuvo sólida en su 5-4-1 y en ofensiva no consiguieron las transiciones necesarias, no conectaron pases y el ritmo para despejar la presión local fue bajo.

El partido de vuelta entre Pumas y Pachuca en las semifinales del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, se juega este domingo 17 de mayo en la cancha del Estadio Olímpico Universitario a las 19:00 horas.

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