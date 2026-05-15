NFL repite en la Semana 1 el duelo del Super Bowl

Jadarian Price, en un entrenamiento de la pretemporada de los Seahawks de Seattle el pasado 1 de mayo.

LA TEMPORADA 2026 de la NFL comienza con una revancha del Super Bowl. Mike Macdonald, Sam Darnold y los Seahawks de Seattle se enfrentan a Mike Vrabel, Drake Maye y los Patriots de Nueva Inglaterra después de presumir su campeonato el 9 de septiembre.

Los Seahawks dominaron a los Patriots para doblegarlos 29-13 en febrero, lo que aseguró el segundo título de la NFL para la franquicia.

El partido marcará la tercera vez que los equipos que jugaron el Super Bowl se vuelvan a enfrentar en la Semana 1. La última vez ocurrió en 2016, cuando los Broncos vencieron a los Panthers.

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El Dato: Los aficionados de los Raiders podrán ver a la primera selección global del draft Fernando Mendoza cuando Las Vegas reciba a Miami en la Semana 1 de la NFL.

En total, los rivales del Gran Tazón se han enfrentado 11 veces la temporada siguiente, incluidas cada una de las últimas tres temporadas. Los campeones defensores tienen marca de 8-3.

“Sí, definitivamente fue un dato clave para nosotros. Vimos lo mucho que atraía eso y simplemente pensamos que era muy divertido. Creo que ha pasado una década desde que hicimos Denver y Carolina en el Super Bowl 50 y volvimos en la Semana 1 al año siguiente. Pensamos que era una forma divertida de volver a iniciar la temporada con Nueva Inglaterra en Seattle, después de ese Super Bowl; sin duda, hay muchísimo en juego. Dejemos que nuestros aficionados vean si vuelven a jugar”, explicó Hans Schroeder, ejecutivo de la NFL.

La temporada se inaugurará un miércoles apenas por segunda vez en la historia, los Giants recibieron a los Cowboys el 5 de septiembre de 2012.

El partido inaugural será el primero de Vrabel desde que el vigente Entrenador del Año se ausentó del tercer día del draft para buscar terapia familiar tras la publicación de fotos suyas con la veterana reportera de futbol americano, Dianna Russini, en un complejo turístico de Arizona. Provocaron su renuncia.

Los Seahawks disputarán al menos otros seis partidos en fechas destacadas, incluida la noche de Navidad en casa contra los Rams de Los Ángeles.