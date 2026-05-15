Rays y autoridades cierran acuerdo

LA NOVENA de Tampa Bay y funcionarios locales anunciaron ayer un acuerdo preliminar de 2.300 millones de dólares para un nuevo estadio, financiado con dinero público y privado.

El memorando de entendimiento no vinculante entre los Rays, el condado de Hillsborough y la ciudad de Tampa detalla los costos de un estadio, que incluirían 967 millones de dólares provenientes de impuestos. Se espera que los funcionarios electos voten el acuerdo en reuniones separadas la próxima seman para tomar una decisión.

“Los Rays, con respeto pero con firmeza, alientan al condado de Hillsborough y a la ciudad de Tampa a aprobar el memorando y hacer posible un Hogar Permanente para los Rays de nuestra comunidad, dar nueva vida al campus Dale Mabry de Hillsborough College y crear un nuevo vecindario financiado de manera privada que sea un destino acogedor e inclusivo para trabajar, vivir, aprender y disfrutar”, enfatizó el director general de los Rays, Ken Babby, en un comunicado.

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A principios de este año, los propietarios de los Rays llegaron a un acuerdo con Hillsborough College para construir el estadio y un distrito de espectáculos de uso mixto en el campus de la institución, además de renovar algunos de los edificios del colegio.

El predio está ubicado junto a las instalaciones de entrenamiento de primavera de los Yankees de Nueva York y al otro lado de la autopista del Raymond James Stadium, sede de los Buccaneers de Tampa Bay en la NFL.