Sinner supera récord de Djokovic en Masters

Jannik Sinner festeja uno de sus puntos, ayer, en el Abierto de Italia.

Jannik Sinner quedó a dos victorias de convertirse en el primer italiano en coronarse campeón del Abierto de Italia en medio siglo. Y no parece que nadie pueda detenerlo ni en Roma ni en el Abierto de Francia, que comienza dentro de 10 días.

El número uno del mundo depositó pelotas sobre las líneas una y otra vez en el triunfo por 6-2 y 6-4 sobre el ruso Andrey Rublev, del ranking 14, para alcanzar las semifinales y así superar a Novak Djokovic con un récord de 32 victorias consecutivas en torneos Masters 1000, los certámenes más importantes fuera de los Grand Slams.

El Dato: Jessica Pegula, subcampeona del Abierto de Estados Unidos 2024, es quien está detrás de las principales figuras del tenis en su protesta contra los torneos.

“No juego en busca de récords. Juego para escribir mi propia historia. Y, obviamente, al mismo tiempo significa mucho para mí”, dijo Sinner.

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El último italiano en levantar el trofeo individual sobre la arcilla roja del Foro Itálico fue Adriano Panatta en 1976. Panatta entregará el título al campeón de este año el domingo, y también está previsto que el presidente de Italia, Sergio Mattarella, asista a la final.

Con casi todos los presentes en el Campo Centrale, con capacidad para 10 mil 500 espectadores, muchos aficionados lucieron gorras y camisetas.

Un grupo de seguidores levantó un cartel que decía: “Jannik Sinner, Facce Sogna”, “Jannik Sinner, haznos soñar”.

8 años tiene Jannik Sinner como profesional de la ATP

Perdió la final del año pasado en Roma ante Carlos Alcaraz. En 2025, Jasmine Paolini se convirtió en la primera italiana en levantar el trofeo en 40 años.

Sinner quebró el saque en el juego inicial por tercer partido consecutivo y nunca perdió el control ante Rublev, quien llegó a ser el número 5 del mundo.

Su único bajón fue cuando le rompió el saque hacia el final del segundo set.

“Había un poco de brisa, de viento, así que fueron condiciones muy duras”, comentó el italiano. “Sentí que ninguno de los dos jugó a su mejor nivel hoy”.

Sinner no pierde en un torneo Masters desde que se retiró por calambres bajo un calor extremo ante Tallon Griekspoor en Shanghái en octubre.

Novak Djokovic encadenó 31 victorias en la serie Masters en 2011.

Incluidos todos los torneos, la racha ganadora de Jannik Sinner llegó a 27 partidos. La última vez que perdió fue ante Jakub Mensik en los cuartos de final del Abierto de Qatar.

El italiano también apunta a convertirse en el segundo hombre, después de Djokovic, que se consagra en los nueve torneos Masters. Novak Djokovic ha ganado cada uno de esos eventos al menos dos veces.

El Abierto de Italia es el único torneo Masters que Sinner no ha ganado.

Su rival en semifinales será Daniil Medvedev. El campeón de Roma en 2023 remontó para doblegar 1-6, 6-4 y 7-5 a Martín Landaluce, un español que entró al cuadro principal procedente de la fase clasificatoria y se convirtió en una de las sorpresas del campeonato.

La otra semifinal enfrentará al noruego Casper Ruud contra Luciano Darderi, un italiano nacido en Argentina.

En el torneo femenil, Coco Gauff venció 6-4 y 6-3 a Sorana Cirstea, una veterana rumana de 36 años, para alcanzar la final por segundo año consecutivo.

Gauff salvó un punto de partido en una victoria a tres sets sobre Iva Jovic en la cuarta ronda y luego remontó tras ceder el primero para derrotar a Mirra Andreeva en los cuartos.