¡Reprobable! Captan pelea entre aficionados de Pumas y Pachuca en las tribunas del Estadio Hidalgo (VIDEO)

Seguidores de Pachuca y Pumas tuvieron una pelea en las tribunas del Estadio Hidalgo.

Aficionados de Pumas y Pachuca tuvieron una pelea en las tribunas del Estadio Hidalgo durante el partido correspondiente a la semifinal de ida del Clausura 2026 de la Liga MX. El hecho quedó registrado en un video que circula en redes sociales.

En el clip se ve a un sujeto con el jersey de los auriazules arrojar una bebida hacia la zona en la que se encontraban seguidores de los Tuzos, mientras una policía mujer intentaba, mediante el diálogo, calmar a esta persona.

El verdadero pierde pumas pierde mi familia, luego dicen que no son unos nacos jajajajaja se pasó de verga. pic.twitter.com/FDZnyktGxH — Karlo #PorLaOctava (@karlo_Cfp_) May 15, 2026

¿Por qué comenzó la pelea entre los aficionados?

Según información de Récord, el origen de la pelea entre los aficionados de Pumas y Pachuca se debe a que los fanáticos del equipo capitalino se molestaron por el incesante sonido de una corneta ubicada en uno de los palcos del Estadio Hidalgo.

Enojados por esta situación, los seguidores del cuadro universitario encararon al responsable, persona que aparentemente los hostigó aprovechándose de su privilegiada ubicación.

El problema se hizo más grande cuando el aficionado de Pumas que sale en el video arrojó un vaso de cerveza al aficionado que tenía la corneta.

Esto derivó en empujones e insultos entre los aficionados presentes, al tiempo que los elementos de seguridad hacían el intento por controlar la situación.

Un hecho que llamó la atención es que mientras ocurría el pleito entre aficionados de Pachuca y Pumas sonaba de fondo en el Estadio Hidalgo la canción “Viva la vida” de Coldplay.

Pumas, obligado a remontar a Pachuca

Un gol de Oussama Idrissi le dio al Pachuca un triunfo por 1-0 sobre Pumas en la ida de semifinales del Clausura 2026.

Este resultado obliga a los auriazules a conseguir la victoria en el cotejo de vuelta, a celebrarse este domingo 17 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario.

Un triunfo por cualquier marcador clasificaría a Pumas a la final del Clausura 2026 de la Liga MX, pues el empate global le daría el acceso por su condición de líder.

EVG