Afición del América ya no aguanta a Raphael Veiga, piden su salida y que se regrese a su país

El América quedó eliminado del Clausura 2026 a manos de los Pumas y, tras quedar fuera, el equipo rompió filas para tomar unas vacaciones de cara a la siguiente temporada de la Liga MX, y Raphael Veiga fue uno de los más criticados al regresar a Brasil y visitar las instalaciones del Palmeiras.

El equipo brasileño compartió una imagen en su cuenta de Instagram y escribió el siguiente mensaje: “¡Esa sonrisa de alguien que sabe que está en casa!” “Disfrutando de las vacaciones en Brasil, nuestro eterno 23 vino a visitarnos!”, un gesto que no tomó bien la afición del América.

La afición del América se va en contra de Raphael Veiga tras la eliminación

Raphael Veiga volvió a Brasil para tomar sus vacaciones de cara a la siguiente temporada de la Liga MX, pero el mediocampista brasileño no ha demostrado lo que la afición esperaba desde su llegada a México, así que fue criticado tras la eliminación de las Águilas.

“Pues acá en el América no juega nada, le quedó grande la camiseta”, “Ahí quédate, porfa, no regreses a México”, “Quédenselo, es malísimo”, fueron algunos de los comentarios que publicaron los aficionados del América en la publicación del Palmeiras.

En los últimos encuentros de la temporada, Raphael Veiga fue relegado de estar en el once titular a iniciar desde la banca, estando por debajo de jugadores como Erick Sánchez, Jonathan Dos Santos e Isaías Violante.

Um pouco de como foi a visita de Raphael Veiga 💚 pic.twitter.com/mmffCMZnBp — SE Palmeiras (@Palmeiras) May 15, 2026

Raphael Veiga aún tiene seis meses de contrato con el América

Raphael Veiga llegó cedido del Palmeiras al América para el Clausura 2026, así que si el brasileño no llega a encajar en el cuadro azulcrema, la directiva de las Águilas tiene la opción de que vuelva a Brasil con el Verdão.

Será en diciembre del 2026 cuando el contrato de Raphael Veiga con el América llegue a su fin y se conozca el futuro del brasileño con la escuadra de la capital de México.

Desde su llegada a México con la escuadra del América, Raphael Veiga ha disputado 20 compromisos con el equipo de André Jardine; el brasileño ha logrado tres goles y tres asistencias.

DCO