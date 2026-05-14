América ya tiene la firma de un crack para asegurarlo de cara el Apertura 2026 de la Liga MX

El América entrará en una etapa de reconstrucción de cara al siguiente torneo de la Liga MX, el Apertura 2026, pero antes de los grandes movimientos se adelantó que en Coapa firmaron a un jugador clave.

De acuerdo con reportes de medios nacionales, las Águilas recibieron la firma del lateral Cristian Borja, quien extiende su contrato con la institución por un año más.

¿Por cuánto tiempo es la renovación de Borja?

Se informa que el jugador colombiano, exToluca, completó una renovación con el América gracias a que cumplió con los minutos necesarios. Borja estará ligado con los azulcremas hasta 2027. Inicialmente su relación terminaba el verano de 2026.

Cristian Alexis Borja González, de 33 años de edad, fue uno de los jugadores más utilizados por André Jardine durante el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, perdiéndose solo un duelo en la etapa regular del semestre.

De las 17 fechas el nacido en Valle del Cauca, Colombia, jugó 16, 15 de ellos como titular, para un total de 1269 minutos. En la Liguilla arrancó de titular en la ida de los cuartos de final en el Estadio Azteca ante los Pumas de la UNAM.

Sin embargo, se lesionó el ligamento colateral medial de la rodilla y ya no pudo estar en la vuelta en Ciudad Universitaria.

Borja, con chances de ir al Mundial y dejar América

La regularidad de Cristian Borja en el América hicieron que aparezca en prelista de 55 jugadores de la Selección Colombiana de cara a la Copa del Mundo 2026. Hay esperanza para que pueda estar en la justa.

Además, antes de la lesión se informó que había interés en Arabia Saudita por el lateral. Pero la lesión fue un duro golpe que frenó una posibles negociaciones. Aunque de llegar al Mundial, despertaría de nuevo la curiosidad de equipos fuera de México.

Posibles bajas en América

América vive momentos complicados, pues podría haber muchos movimientos, entre ellos la posible salida del mediocampista Jonathan Dos Santos, quien no se sabe si seguirá jugando con los azulcremas.

Jonathan dos Santos se unió a la plantilla del América en el Torneo Clausura 2022 de la Liga MX, después de una experiencia de cuatro años en la MLS con el LA Galaxy. Sumado al capitán, se dice que podrían salir Henry Martín, Néstor Araujo, Israel Reyes, todos por diferentes motivos.

aar