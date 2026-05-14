¡Oficial! América suma sus primeros tres refuerzos bomba para la Liga MX

El semestre no fue el mejor para el Club América, con eliminaciones tempranas en la Liguilla del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y en la Concacaf Champions Cup, por lo que se anticipan grandes cambios en la plantilla. Por el momento, el equipo ya tiene a sus tres primeros refuerzos.

Luego de termina su préstamo con el Club Necaxa, los jugadores Cristian Calderón, Emilio Lara y Franco Rossano deberán reportar con el América, que es dueño de sus cartas, siendo las primeras altas en el cuadro de Coapa luego de un gris torneo.

De cara al Apertura 2026 el armado de un plantel competitivo es clave para las Águilas. No se sabe si Calderón, Lara y Rossano tienen lugar en el club, eso lo decidirá la dirección deportiva y el entrenador André Jardine.

Tras concluir su préstamo con nuestro equipo, agradecemos a Cristian Calderón, Emilio Lara y Franco Rossano por esta etapa en el Club. #FuerzaRayos ⚡ pic.twitter.com/89yTTO1zKS — Club Necaxa (@ClubNecaxa) May 13, 2026

Posibles bajas en el América

América vive momentos complicados, pues podría haber muchos movimientos, entre ellos la posible salida del mediocampista Jonathan Dos Santos, quien no se sabe si seguirá jugando con los azulcremas.

Jonathan dos Santos se unió a la plantilla del América en el Torneo Clausura 2022 de la Liga MX, después de una experiencia de cuatro años en la MLS con el LA Galaxy. El mediocampista de 36 años es uno de los mejores en su posición en el futbol mexicano, pero será su decisión si se retira.

Sumado al exelemento del Barcelona, se dice que podrían salir Henry Martín, delantero yucateco que falló el penalti en los cuartos de final de vuelta del Clausura 2026 que terminó por eliminar al América.

André Jardine en Conferencia de prensa | Pumas Vs América | CFV - CL26https://t.co/qnEzANpYY5 pic.twitter.com/uGrG7CO6Sw — Club América (@ClubAmerica) May 11, 2026

Se dice que Henry podría reforzar al Atlante, que regresa a la Liga MX luego de un paso por la Liga de Expansión. El delantero es del agrado de Miguel Herrera, el nuevo estratega de los Potros.

Otro que podría vestirse de azulgrana es el defensor central Néstor Araujo, quien tiene nula participación con las Águilas y no es querido por la afición, por lo que su salida no es descabellada.

Otro que podría irse de Coapa es el zaguero Israel Reyes, quien se encuentra concentrado con la Selección Mexicana de cara la Copa del Mundo 2026 y de quien se dice hay interés en Europa, por lo que después del torneo se puede ganar su fichaje en el Viejo Continente.

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