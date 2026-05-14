Afición del Real Madrid ya no quiere a Florentino Pérez y muestran su odio en el Santiago Bernabéu (VIDEO)

El Real Madrid se enfrentó este jueves al Real Oviedo en la Jornada 36 y la afición mostró su descontento con el equipo, la directiva y Florentino Pérez, ya que en las gradas del Estadio Santiago Bernabéu mostraron algunas lonas con mensajes en contra del presidente del club.

Durante el cotejo, salió una lona que decía “Florentino, vete ya”, la cual estuvo presente durante unos minutos, antes de que la seguridad del recinto acudiera al lugar de los hechos para quitarles la pancarta a los aficionados que están molestos con Florentino Pérez.

Florentino Pérez se hizo de palabras con unos aficionados desde su palco

El problema con Florentino Pérez no solo fue con las lonas y mensajes en contra de él, pues también captaron el momento justo en el que el presidente del Real Madrid se hace de palabras con unos aficionados durante el encuentro en el Estadio Santiago Bernabéu.

En el video que circula por redes sociales se puede ver a Florentino Pérez peleando con un aficionado que se encontraba en las gradas inferiores a los palcos del estadio, mientras que otros intentan tomarse una foto con el presidente del Real Madrid.

El enojo de la afición merengue fue notorio en el partido ante el Real Oviedo, por todo lo que ocurrió en el Estadio Santiago Bernabéu, así que Florentino Pérez podría perder las elecciones o tener competencia.

Florentino Perez, bir Real Madrid taraftarıyla tartıştı. pic.twitter.com/jbeUohFhQ8 — Pushspor (@pushspor) May 14, 2026

El Real Madrid lleva dos temporadas sin levantar títulos en Europa

Después de levantar el título de la Copa Intercontinental contra el Pachuca, el Real Madrid inició una sequía de trofeos tanto a nivel nacional como internacional de dos temporadas, pues los merengues no han podido sumar cetros a su vitrina.

El conjunto de la capital de España perdió dos finales de Supercopa de España ante el Barcelona, una de Copa del Rey frente a los blaugranas y dejó ir dos trofeos de la Liga de España ante el acérrimo rival.

La afición del Real Madrid tendrá que esperar hasta la siguiente campaña para volver a esperar títulos, pues esta campaña ya llegó a su fin, ya que los torneos locales ya están definidos y fueron eliminados de la Champions League.

DCO