Florentino Pérez revela detalles sobre la pelea entre Valverde y Tchouaméni que destapan el peor lado del Real Madrid

Este martes el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ofreció una conferencia de prensa en donde habló de frente y sin filtro de muchos temas, uno de ellos la pelea entre los jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, revelando intimidades del vestuario merengue.

Aseguró que durante todo su tiempo en el Madrid siempre han existido peleas y jugadores que se pegan, pero lo de esta temporada fue peor porque se filtró. Agregó que tienen conocimiento de la persona que reveló de la gresca a la prensa, sin revelar el nombre.

Florentino y la filtración de la pelea Valverde-Tchouaméni pic.twitter.com/wHrWJWIQ5Y — MARCA (@marca) May 12, 2026

“Y no es la primera vez que se pegan dos jugadores. Llevo 26 años y se han pegado jugadores casi todas las temporadas, pero no tiene más trascendencia. Aquí lo que pasa es que alguien lo ha contado por primera vez, y sabemos quién. Me parece muy mal, y me parece peor que lo hayan sacado a la luz”, dijo Pérez, quien durante la conferencia estuvo en un estado combativo.

La pelea entre Valverde y Tchouaméni dejó al mediocampista uruguayo con una contusión y ambos futbolistas fueron sancionados de manera interna. “Ante tales circunstancias, el Real Madrid ha resuelto imponer una sanción económica de quinientos mil euros a cada jugador, concluyendo así los procedimientos internos correspondientes”, dijo el equipo en un comunicado.

Florentino Pérez pide nuevas elecciones en el Real Madrid

Con un tono combativo, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez se encaró el martes con periodistas en una inusual conferencia de prensa y afirmó que era víctima de una “campaña organizada” para sacarlo del cargo.

Florentino Pérez: "Vamos a convocar elecciones y me voy a presentar con esta Junta Directiva para defender los intereses de los socios". — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 12, 2026

Pérez pidió nuevas elecciones en el club y dijo a sus opositores que se presenten y lo desafíen a él y a su junta directiva.

Habitualmente sereno y de voz pausada, Pérez se mostró alterado y entró en discusiones con periodistas durante la conferencia de prensa, convocada apresuradamente en el centro de entrenamiento del club, dos días después de que el Madrid perdiera 2-0 en Barcelona y viera a su eterno rival catalán asegurar su segundo título consecutivo de la liga española.

“Se ha creado una situacion absurda contra el Real Madrid y contra mí”, afirmó. “No se gana siempre, pero no lo admitimos. Aprovechan esta situación para atacarme”.

Aseguró que la campaña en su contra “es una orquestación de los malos periodistas”, dijo. “Quieren que yo me vaya y no me voy a ir, sino que me voy a presentar a unas elecciones porque quiero defender que el Madrid siga siendo de sus socios”, disparó.

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