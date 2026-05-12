Cristiano Ronaldo y Al-Nassr la cruzazulean; el terrible oso que le niega el título a CR7 (VIDEO)

El oso que le quitó el campeonato de liga a Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita

El Al-Nassr de Cristiano Ronaldo estaba cerca de ganar el título de la Saudí Pro League, pero la cruzazulearon. Un terrible oso del portero Bento y luego del defensa provocaron que el astro portugués viera resignado desde la banca cómo se le escapó el campeonato.

CR7 y su equipo recibieron a su máximo rival de la ciudad, el Al-Hilal, quienes al 98′ igualaron el marcador en el Alawwal Park. El partido fue correspondiente a la Jornada 32 de 34 de la Liga Profesional de Arabia Saudita.

BIG MISTAKE BY THE KEEPER COSTS AL NASSR THE TITLE 😳 pic.twitter.com/nJLV1iyTBd — FOX Soccer (@FOXSoccer) May 12, 2026

CR7 cerca del título en Arabia

El Al-Nassr necesitaba la victoria para ganar el título, el cual se le ha negado desde hace cuatro años a Cristiano Ronaldo. Todo iba de acuerdo al plan, pues empezaron ganando el duelo al 37′ gracias a Mohamed Simakan.

Sin embargo, todo se derrumbó con el gol en propia puerta del portero brasileño Bento Matheus Krepski. El Comandante se limitó a ver la terrible acción desde la banca, pues salió de cambio al minuto 82′.

Si bien a la Saudí Pro League le faltan dos fechas por jugarse, al equipo de Cristiano Ronaldo solo le resta un juego, pues disputaron su juego de la Fecha 33 el pasado 7 de mayo venciendo al Al-Shabab.

NOOO, INCREÍBLE!! BENTO SE EQUIVOCA EN LA SALIDA Y EL AL-HILAL LE EMPATA A AL-NASSR A LOS 98 MINUTOS! INSÓLITO.



SI GANABA EL EQUIPO DE CR7 ERAN CAMPEONES DE LA LIGA SAUDI!pic.twitter.com/ElvaG1u8xl — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) May 12, 2026

¿Qué necesita CR7 para ser campeón?

El Al-Nassr sigue dependiendo de ellos mismo para ganar el campeonato local. Marchan líderes con 83 puntos y con una victoria ya amarran el campeonato, pues llegarían a 86, imposible de igualar el Al-Hilal, que si gana sus dos duelos restantes tendría 84 unidades.

En el último duelo de la temporada el Al-Nassr se enfrenta al Damac. Para ganar el título necesitan ganar sus duelos, pues en caso que pierdan y el Al-Hilal sume par de victorias perderían el certamen.

Por su lado, el Al-Hilal se enfrenta al Neom Sports Club, como parte de la Jornada 33 y en la última fecha, la 34, se mide al Al-Feiha, con esperanzas de pelear por el cetro liguero y desbancar en el liderato a su rival.