Messi le anota gol a Memo Ochoa antes del Mundial 2026 y desata críticas (VIDEO)

El portero mexicano Guillermo Ochoa vuelve a ser el foco de críticas, pero por raro que parezca ahora es por un comercial en donde sale al lado del astro argentino Lionel Messi. Los señalamientos de la afición en redes se han dado porque en la publicidad le anotan un par de goles.

El guardameta tricolor es uno de los protagonistas del nuevo comercial de Michelob Ultra. Además de Paco Memo y Messi aparecen jugadores como Lautaro Martínez, Nico Paz, Christian Pulisic, Sergiño Dest, Alex Morgan y Ronaldo.

Lobby mundialista.



Argentina liderada por Messi se encuentra con USA encabezada por Christian Pulisic.



3v3 por las birongas ante Guillermo Ochoa.



Gran spot de Ultra. pic.twitter.com/BTONKssB3R — Rodolfo Landeros 🇲🇽 (@RodolfoLanderos) May 12, 2026

El anuncio consiste en una especie de partido 3 vs 3 de Argentina (Leo Messi, Lautaro Martínez y Nico Paz) contra Estados Unidos (Christian Pulisic, Sergiño Dest y Antonee Robinson) con Guillermo Ochoa como el arquero.

TE RECOMENDAMOS: Futbol Internacional Lamine Yamal desata críticas por video ondeando la bandera de Palestina

En redes la gente realizó comentarios como: “Ya ni en comerciales Ochoa puede parar tiros”. “Jajajaja llevaron a Ochoa para que le metieran gol que poca”

Messi abre el marcador con gol sobre el mexicano. Después hay una diana anulada por el VAR de Sergiño Dest. Estados Unidos iguala con tanto de Pulisic. Antes de que finalice el spot aparece El Fenómeno Ronaldo Nazário.

El partido en el lobby termina cuando el actor Billy Bob Thornton baja por una cerveza e interrumpe el juego de las estrellas.

Ya ni en los comerciales Ochoa puede parar tiros https://t.co/zfqjHlrJ53 — Otro Culé Mexicano (@OtroCuleMexa) May 12, 2026

México confirma convocatoria de Memo Ochoa

La Selección Mexicana confirmó al veterano portero Memo Ochoa como el primero de siete futbolistas nacionales que militan en Europa que se une a la concentración del Tricolor con miras al Mundial 2026, justo a un mes del inicio de la justa.

Por medio de un breve comunicado en sus redes sociales, México dio a conocer que el guardameta del AEL Limassol es el primero de estos jugadores que en el transcurso de las próximas dos semanas se integrarán a la concentración del equipo dirigido por Javier Aguirre en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol.

“El primer jugador que se incorpora a la concentración en el Centro de Alto Rendimiento es el portero del Club AEL Limassol, Guillermo Ochoa. El guardameta es el primero de siete jugadores de las ligas de Europa que se integrarán a la Selección en las próximas dos semanas para los juegos de preparación”, se lee en el comunicado de la Selección Mexicana.

Javier Aguirre y los jugadores que están en el CAR se preparan para los tres partidos de preparación que tienen antes de debutar en la Copa del Mundo. El primero de ellos será el próximo 22 de mayo contra Ghana en Puebla.

Una semana después, el 30 de mayo, el Tricolor se medirá ante Australia en Pasadena, California. Cerrará su participación antes del Mundial 2026 con un cotejo en contra de Serbia en Toluca.

aar