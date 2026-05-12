Carlo Ancelotti revela la prelista de Brasil para el Mundial 2026 con muchas sorpresas; ¿va Neymar?

El entrenador italiano Carlo Ancelotti reveló la prelista de la Selección de Brasil para la Copa del Mundo 2026 con muchos nombres sorpresa y con la presencia de Neymar, quien después de muchos rumores se encuentra a un paso de asistir a una nueva justa de la FIFA.

La Confederación Brasileña de Futbol y Ancelotti dieron a conocer a los 55 jugadores que conforman la prelista de la Canarinha para el Mundial de Norteamérica. De esta convocatoria saldrán los 26 futbolistas que estarán en la lista final.

¡Con Neymar incluido! 🔥🇧🇷



Estos serían los 5️⃣1️⃣ nombres confirmados que Carlo Ancelotti incluiría en la prelista de Brasil para la Copa del Mundo, de acuerdo con @TNTSportsBR.



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Lo que llama la atención es que Neymar está contemplado, luego que el delantero del Santos de Brasil no fue llamado en la convocatoria pasada. El astro está trabajando para encontrar su mejor forma física y está a las puertas de su cuarto Mundial.

El último partido de Ney con la Selección Brasileña fue el 18 de octubre de 2023, ante Uruguay en las eliminatorias mundialistas, en donde se lesionó de los ligamentos cruzados y fue baja casi un años. Su regreso es lento, pero parece que le alcanzará.

La prelista completa de Brasil para el Mundial 2026

Alisson (Liverpool)-Porteros

Ederson (Fenerbahce)-Porteros

Bento (Al-Nassr)-Porteros

Hugo Souza (Corinthians)-Porteros

John (Nottingham Forest)-Porteros

Carlos Miguel (Palmeiras)-Porteros

Marquinhos (PSG)-Defensas centrales

Thiago Silva (Porto)-Defensas centrales

Gabriel Magalhães (Arsenal)-Defensas centrales

Bremer (Juventus)-Defensas centrales

Léo Pereira (Flamengo)-Defensas centrales

Ibañez (Al-Ahli)-Defensas centrales

Alexsandro (Lille)-Defensas centrales

Fabrício Bruno (Cruzeiro)-Defensas centrales

Beraldo (PSG)-Defensas centrales

Vitor Reis (Girona)-Defensas centrales

Murillo (Nottingham Forest)-Defensas centrales

Wesley (Roma)-Defensas laterales

Danilo (Flamengo)-Defensas laterales

Paulo Henrique (Vasco da Gama)-Defensas laterales

Vitinho (Botafogo)-Defensas laterales

Alex Sandro (Flamengo)-Defensas laterales

Douglas Santos (Zenit)-Defensas laterales

Luciano Juba (Bahia)-Defensas laterales

Caio Henrique (Monaco)-Defensas laterales

Kaiki (Cruzeiro)-Defensas laterales

Carlos Augusto (Inter de Milán)-Defensas laterales

Casemiro (Manchester United)-Mediocampistas

Bruno Guimarães (Newcastle)-Mediocampistas

Fabinho (Al-Ittihad)-Mediocampistas

Andrey Santos (Chelsea)-Mediocampistas

Danilo (Botafogo)-Mediocampistas

Lucas Paquetá (Flamengo)-Mediocampistas

Gabriel Sara (Galatasaray)-Mediocampistas

João Gomes (Wolverhampton)-Mediocampistas

Andreas Pereira (Palmeiras)-Mediocampistas

Joelinton (Newcastle)-Mediocampistas

Gerson (Cruzeiro)-Mediocampistas

Matheus Pereira (Cruzeiro)-Mediocampistas

Igor Jesus (Nottingham Forest)-Delanteros

Vini Jr. (Real Madrid)-Delanteros

Raphinha (Barcelona)-Delanteros

Matheus Cunha (Manchester United)-Delanteros

Luiz Henrique (Zenit)-Delanteros

Gabriel Martinelli (Arsenal)-Delanteros

João Pedro (Chelsea)-Delanteros

Estêvão (Chelsea)-Delanteros

Neymar (Santos)-Delanteros

Endrick (Lyon)-Delanteros

Rayan (Bournemouth)-Delanteros

Antony (Real Betis)-Delanteros

Igor Thiago (Brentford)-Delanteros

Pedro (Flamengo)-Delanteros

Richarlison (Tottenham)-Delanteros

Kaio Jorge (Cruzeiro)-Delanteros

La Selección Brasileña debe entregar la lista oficial de 26 jugadores el 1 de junio. Entre los nombres más llamativos se encuentran obviamente Neymar, Vinicius Jr, Raphinha, Joao Pedro, Endrick, Casemiro, y más.

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