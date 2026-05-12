Carlo Ancelotti revela la prelista de Brasil para el Mundial 2026 con muchas sorpresas; ¿va Neymar?

El entrenador italiano Carlo Ancelotti reveló la prelista de la Selección de Brasil para la Copa del Mundo 2026 con muchos nombres sorpresa y con la presencia de Neymar, quien después de muchos rumores se encuentra a un paso de asistir a una nueva justa de la FIFA.
La Confederación Brasileña de Futbol y Ancelotti dieron a conocer a los 55 jugadores que conforman la prelista de la Canarinha para el Mundial de Norteamérica. De esta convocatoria saldrán los 26 futbolistas que estarán en la lista final.
Lo que llama la atención es que Neymar está contemplado, luego que el delantero del Santos de Brasil no fue llamado en la convocatoria pasada. El astro está trabajando para encontrar su mejor forma física y está a las puertas de su cuarto Mundial.
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El último partido de Ney con la Selección Brasileña fue el 18 de octubre de 2023, ante Uruguay en las eliminatorias mundialistas, en donde se lesionó de los ligamentos cruzados y fue baja casi un años. Su regreso es lento, pero parece que le alcanzará.
La prelista completa de Brasil para el Mundial 2026
- Alisson (Liverpool)-Porteros
- Ederson (Fenerbahce)-Porteros
- Bento (Al-Nassr)-Porteros
- Hugo Souza (Corinthians)-Porteros
- John (Nottingham Forest)-Porteros
- Carlos Miguel (Palmeiras)-Porteros
- Marquinhos (PSG)-Defensas centrales
- Thiago Silva (Porto)-Defensas centrales
- Gabriel Magalhães (Arsenal)-Defensas centrales
- Bremer (Juventus)-Defensas centrales
- Léo Pereira (Flamengo)-Defensas centrales
- Ibañez (Al-Ahli)-Defensas centrales
- Alexsandro (Lille)-Defensas centrales
- Fabrício Bruno (Cruzeiro)-Defensas centrales
- Beraldo (PSG)-Defensas centrales
- Vitor Reis (Girona)-Defensas centrales
- Murillo (Nottingham Forest)-Defensas centrales
- Wesley (Roma)-Defensas laterales
- Danilo (Flamengo)-Defensas laterales
- Paulo Henrique (Vasco da Gama)-Defensas laterales
- Vitinho (Botafogo)-Defensas laterales
- Alex Sandro (Flamengo)-Defensas laterales
- Douglas Santos (Zenit)-Defensas laterales
- Luciano Juba (Bahia)-Defensas laterales
- Caio Henrique (Monaco)-Defensas laterales
- Kaiki (Cruzeiro)-Defensas laterales
- Carlos Augusto (Inter de Milán)-Defensas laterales
- Casemiro (Manchester United)-Mediocampistas
- Bruno Guimarães (Newcastle)-Mediocampistas
- Fabinho (Al-Ittihad)-Mediocampistas
- Andrey Santos (Chelsea)-Mediocampistas
- Danilo (Botafogo)-Mediocampistas
- Lucas Paquetá (Flamengo)-Mediocampistas
- Gabriel Sara (Galatasaray)-Mediocampistas
- João Gomes (Wolverhampton)-Mediocampistas
- Andreas Pereira (Palmeiras)-Mediocampistas
- Joelinton (Newcastle)-Mediocampistas
- Gerson (Cruzeiro)-Mediocampistas
- Matheus Pereira (Cruzeiro)-Mediocampistas
- Igor Jesus (Nottingham Forest)-Delanteros
- Vini Jr. (Real Madrid)-Delanteros
- Raphinha (Barcelona)-Delanteros
- Matheus Cunha (Manchester United)-Delanteros
- Luiz Henrique (Zenit)-Delanteros
- Gabriel Martinelli (Arsenal)-Delanteros
- João Pedro (Chelsea)-Delanteros
- Estêvão (Chelsea)-Delanteros
- Neymar (Santos)-Delanteros
- Endrick (Lyon)-Delanteros
- Rayan (Bournemouth)-Delanteros
- Antony (Real Betis)-Delanteros
- Igor Thiago (Brentford)-Delanteros
- Pedro (Flamengo)-Delanteros
- Richarlison (Tottenham)-Delanteros
- Kaio Jorge (Cruzeiro)-Delanteros
La Selección Brasileña debe entregar la lista oficial de 26 jugadores el 1 de junio. Entre los nombres más llamativos se encuentran obviamente Neymar, Vinicius Jr, Raphinha, Joao Pedro, Endrick, Casemiro, y más.
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