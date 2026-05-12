Lamine Yamal desata críticas por video ondeando la bandera de Palestina

El delantero del Barcelona Lamine Yamal celebró el título de LaLiga de España sosteniendo la bandera de Palestina durante el desfile del equipo en un autobús sin techo. Esta acción ha generado críticas para el astro de 18 años, entre ellas de su propio entrenador.

Los jugadores del Barca celebraron ante casi 750 mil personas el campeonato. Lamine, quien es musulmán, compartió más tarde fotos con la bandera palestina en sus historias de Instagram.

The moment Lamine Yamal asked to raise the Palestine flag yesterday 🇵🇸❤️



Class. pic.twitter.com/2fq0ICTB2Q — Reshad Rahman (@ReshadFCB) May 12, 2026

Entrenador del Barcelona reacciona al festejo de Yamal

El estratega alemán del Barcelona, Hansi Flick, dijo que Lamine Yamal tiene edad suficiente para tomar sus propias decisiones, aunque son acciones que no les gustan.

“Que Lamine apareciera con la bandera de Palestina son cosas que no me gustan. He hablado con él y si él quiere hacerlo..., es su decisión. Tiene 18 años. Es mayor de edad”, dijo.

El entrenador del equipo catalán siguió con su mensaje argumentando que la gente los espera para jugar al deporte, infiriendo que los mensajes de cualquier tipo, incluso políticos, están fuera de su idea.

“Hay que tener en cuenta lo que la gente espera de nosotros. Lo que vi ayer fue muy emotivo. La gente estaba muy contenta, estamos para jugar al futbol y para que la gente se sienta feliz”, comentó Flick.

Redes atacan a Lamine Yamal

En redes sociales Lamine Yamal, de padre marroquí, también recibió críticas constantes en redes sociales por esta muestra de apoyo a Palestina. “Debe ser sancionado por el Barcelona y la FIFA”, pide un usuario de X.

DEBE SER SANCIONADO POR EL BARCELONA Y FIFA . — Jaime Garcia (@jaime_barajas7) May 12, 2026

Yamal no es el primer deportista que se expresa de esta manera ante el rechazo en la guerra en Gaza y por las incontables pérdidas humanas a manos de Israel en dicho conflicto. En futbol, ciclismo, músicos y hasta actores han protestado en contra de Israel.

Lamine Yamal es una figura polarizante, pero a su corta edad ya es considerado como uno de los mejores jugadores del mundo. Revelación del Barcelona y convocado a la Selección de España, siendo clave para conquistar la Eurocopa 2024.

Ha sido contendiente al Balón de Oro y está en la conversación para tomar el control del deporte que dejarán Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Se espera que Yamal sea una de las figuras en la Copa del Mundo 2026 con La Furia Roja. El cuadro ibérico está lleno de talento y es una de las candidatas a ganar el certamen de la FIFA.

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