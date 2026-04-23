¡Confirmado! Lamine Yamal se pierde el resto de la temporada; “duele no poder luchar”

Lamine Yamal se duele de la lesión que sufrió con el Barcelona ante el Celta

Lamine Yamal, jugador de la Selección de España, sufrió una lesión en el duelo pasado con el Futbol Club Barcelona la cual lo obligará a perderse el resto de la temporada, según informó el equipo catalán, pero se recuperará para poder disputar la Copa del Mundo 2026. El habilidoso extremo lanzó un mensaje para sus aficionados.

“Esta lesión me deja fuera del campo en el momento que más quería estar, y duele más de lo que puedo explicar. Duele no poder luchar con mis compañeros, no poder ayudar cuando el equipo me necesita. Pero creo en ellos y sé que van a dejarse el alma en cada partido”, escribió Yamal en sus redes sociales. “Esto no es el final, es solo una pausa. Volveré más fuerte, con más ganas que nunca, y la próxima temporada será mejor”, agregó Lamine.

The tests carried out have confirmed that first-team player Lamine Yamal has a hamstring injury in his left leg (biceps femoris muscle).



The player will follow a conservative treatment plan. Lamine Yamal will miss the remainder of the season, and he is expected to be available… pic.twitter.com/8UU4Bg9bDh — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 23, 2026

El Barcelona indicó que el atacante de 18 años se perderá los seis partidos que restan de LaLiga para el líder, incluyendo el clásico contra el Real Madrid, al seguir un “tratamiento conservador” para recuperarse de la lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Lamine se lesionó el miércoles al convertir un penal en la victoria 1-0 sobre el Celta de Vigo.

El club añadió en un comunicado que sus médicos consideran que Lamine “está previsto que esté disponible para la disputa del Mundial”. Se supone que Yamal juegue su primera Copa del Mundo este verano, cuando México, Canadá y Estados Unidos alberguen el certamen. La Selección de España debuta contra Cabo Verde el 15 de junio en Atlanta.

Lamine Yamal se ha consolidado como uno de los mejores jugadores del mundo desde que debutó con el Barcelona con 15 años. Fue uno de las figuras de la Selección Española que conquistó la Eurocopa en 2024 y es una de las principales razones por las que el equipo de Luis de la Fuente asoma entre los favoritos este verano, gracias a su regate, creatividad y capacidad tanto para marcar como para asistir a sus compañeros.

One goal = Three points pic.twitter.com/linP38V198 — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 22, 2026

El jugador de ofensiva se tiró al césped después de anotar el gol de la victoria ante el Celta de Vigo a los 40 minutos e inmediatamente miró hacia el banquillo para señalar que estaba lesionado. Se dejó caer al suelo cuando sus compañeros llegaron para celebrar y luego pareció agarrarse la parte posterior de la pierna izquierda.

Yamal salió del campo por su propio pie tras ser atendido por los médicos. Habló brevemente con el técnico Hansi Flick en la banda antes de caminar solo hacia el túnel de vestuarios. El extremo lidera al Barca en goles (24) y asistencias (18) en todas las competiciones.

El Barcelona aventaja al Real Madrid por nueve puntos, con dos jornadas más antes de que se enfrenten en el Camp Nou el 10 de mayo. Los azulgranas iniciarán el tramo final sin Lamine el sábado, cuando visite a Getafe. Flick podría reemplazar a Yamal por la banda derecha con el extremo Roony Bardghji o reconfigurar su línea de ataque y jugar con un mediocampista adicional.

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