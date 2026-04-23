Manchester City, nuevo líder de la Premier League

ERLING HAALAND, ayer, después de su disparo para marcar el único tanto del conjunto de los celestes.

MANCHESTER CITY completó su impactante ascenso de final de temporada a la cima de la Premier League al vencer 1-0 a Burnley gracias al gol madrugador de Erling Haaland, poniendo fin a la permanencia de 200 días del Arsenal en el primer puesto.

El resultado condenó a Burnley, de propiedad estadounidense, al descenso tras una temporada de regreso a la máxima categoría del futbol inglés.

Erling Haaland recibió un pase de Jeremy Doku y definió con sutileza cuando apenas habían transcurrido cinco minutos.

El Manchester City venía de derrotar 2-1 al Arsenal, victoria que transformó al equipo de Pep Guardiola como el nuevo favorito al título.

Con la diferencia de goles potencialmente en juego, el City podría lamentar no haberle marcado más al Burnley Ganar por un margen de un gol dejó al City y Arsenal empatados tanto en puntos (70) como en diferencia de goles (+37). El City lidera por el criterio de más goles anotados (66 contra 63 de Arsenal).

“No estoy frustrado, ¿por qué lo estaría? Ganamos tres puntos, estamos en la cima de la liga”, dijo Pep Guardiola.

Haaland y Rayan Cherki estrellaron remates en el marco y Nico O’Reilly vio cómo le atajaban un débil remate cuando tenía el arco a su merced. El City lo intentó con todo contra Burnley (un saldo final de 28 remates) en un esfuerzo inútil por una victoria más amplia.

“En este tipo de partidos, si marcas el segundo o el tercero que mereces, todo es más fluido y natural”, explicó el timonel español. “Pero el objetivo principal era ganar el partido”.

El City llegó a estar nueve puntos detrás del Arsenal después de empatar con West Ham el 14 de marzo. Tres victorias consecutivas, combinadas con dos derrotas seguidas del Arsenal, le dieron un vuelco a la puja por el título.

Para Burnley, penúltimo en la tabla general, un tercer descenso de la Premier en las últimas cinco temporadas era algo cantado desde hace semanas.