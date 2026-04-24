¿Quieres asistir al España vs Perú? Estos son los exorbitantes precios de los boletos para el partido en Puebla

Las selecciones participantes en el Mundial 2026 ya se preparan para iniciar su camino en busca del título más anhelado del futbol. Tres días antes de arrancar la Copa del Mundo, España y Perú se verán las caras en el Estadio Cuauhtémoc para sostener un compromiso amistoso.

La afición mexicana ya está a la espera de que llegue la fecha indicada para asistir a la cancha del Puebla y presenciar un partido con estrellas mundiales del balompié, como Lamine Yamal, Pedri, David Raya, Mikel Oyarzabal, Yoshimar Yotún, Nico Williams, entre otros.

A pesar de que España disputará la mayoría de sus encuentros de la fase de grupos en Estados Unidos, la Federación Española de Futbol decidió visitar la ciudad de Puebla para disputar su último compromiso antes del Mundial de la FIFA.

El Estadio Cuauhtémoc será sede de un duelo internacional@SEFutbol 🇪🇸 vs @SeleccionPeru 🇵🇪



Este 8 de junio se vivirá un partido de preparación rumbo al mundial



💻 Sala de Espera (Fila Virtual):

Lunes 27 de abril a las 11:00 AM



🎟️ Inicio de Venta General:

Lunes 27 de abril a… pic.twitter.com/PHNo0kDOsL — Boletomóvil (@boletomovil) April 25, 2026

Estos son los precios de los boletos para el España vs Perú

Estamos a poco más de un mes para vivir el partido internacional entre España y Perú en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, compromiso que promete muchas emociones por las estrellas que estarán presentes en Puebla. Los precios de los boletos van de los 2 mil hasta los 10 mil pesos mexicanos.

Rampa Norte - $2,006

Rampa Sur - $2,006

Rampa Oriente - $3,304

Rampa Poniente - $3,304

Cabecera Norte - $3,776

Cabecera Sur - $3,776

Platea Oriente - $4,720

Platea Plus - $4,720

Platea Poniente - $5,310

Palcos - $10,620

Las entradas estarán disponibles en la boletera “Boletomóvil” y la sala de espera virtual para la venta general de los boletos iniciará en punto de las 11:00 horas, tiempo del centro de México, del lunes 27 de abril y se dará acceso a la elección de boletos al mediodía.

𝟱𝟬 días para que el planeta se paralice.



𝟱𝟬 días para que arranque la #CopaMundialFIFA. pic.twitter.com/R5LbXegg2R — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) April 22, 2026

¿Cuándo debuta España en el Mundial 2026?

España es una de las selecciones candidatas al título más importante del orbe, ya que llegan como los actuales campeones de la Eurocopa con una generación de futbolistas jóvenes que actualmente ya son estrellas mundiales en Europa, como Lamine Yamal.

A pesar de que el delantero del Barcelona se perderá lo que resta de la temporada con el equipo de Hansi Flick, todo apunta a que llegue recuperado al 100 por ciento para iniciar la Copa del Mundo con La Roja.

El equipo de Luis de la Fuente debutará en el torneo de la FIFA el próximo 15 de abril del 2026 ante su similar de Cabo Verde en la cancha del Mercedes-Benz Stadium, mientras que su último partido de la fase de grupos será el 26 del mismo mes ante Uruguay en el Estadio AKRON de Guadalajara.

DCO