¿Lamine Yamal se pierde el Mundial 2026? La lesión que pone a temblar a la afición de España y el Barcelona

Lamine Yamal encendió las alarmas del Barcelona y la Selección de España después de salir de cambio por lesión tras anotar desde los once pasos en la recta final del primer tiempo del encuentro ante el Celta de Vigo. Aunque el delantero español salió del campo por su propio pie, la lesión parece ser peor de lo que se esperaba.

Con información de Mundo Deportivo, los primeros exámenes que se le realizaron a Lamine Yamal arrojaron un desgarre en el isquiotibial, lo que podría dejarlo fuera por lo que resta de la temporada con el Barcelona y peligra su participación en el arranque del Mundial 2026, una pésima noticia para el conjunto de Luis de la Fuente.

Lamine Yamal fue el que realizó la jugada dentro del área del Celta de Vigo y, tras quitarse a un rival de encima, fue derribado por un defensa, lo que provocó un penal para el Barcelona, y fue él mismo el que convirtió el penalti por gol, aunque después de mandar el balón al fondo de las redes, se tiró al césped pidiendo el cambio.

Lamine Yamal's injury "looks like a torn hamstring" leaving the rest of his club season and the start of the World Cup in doubt, according to ESPN's Gemma Soler. pic.twitter.com/U9RegUJ0TN — ESPN FC (@ESPNFC) April 22, 2026

Lamine Yamal podría perderse el Clásico contra el Real Madrid

El Barcelona todavía no termina con los exámenes para Lamine Yamal y en las próximas horas se confirmará si el delantero español sufre un desgarre en el isquiotibial; en caso de que esto se confirme, el tiempo de recuperación puede llegar a ser entre tres semanas o tres meses, dependiendo de la magnitud.

Si Lamine Yamal llega a estar más de tres semanas fuera, es un hecho que se perderá el Clásico ante el Real Madrid en la cancha del Spotify Camp Nou, ya que el encuentro más esperado de la temporada en LaLiga de España se va a llevar a cabo el domingo 10 de mayo, para lo que faltan dos semanas y media.

Cabe recalcar que el Barcelona, en caso de seguir en la senda del triunfo hasta que llegue el Clásico, podría coronarse si vence a su acérrimo rival en casa, ya que matemáticamente los merengues no podrían alcanzar en puntos a los blaugranas en las jornadas restantes.

🚨 Lesión de Lamine Yamal



🚑 El jugador del FC Barcelona ha sufrido una rotura muscular en los isquiotibiales de su pierna izquierda mientras lanzaba el penalti en el partido contra el Celta de Vigo.



🔴 Podría perderse lo que resta de temporada. pic.twitter.com/4aLW88OAhw — Ángel Villanueva (@angelphysio) April 22, 2026

¿Cuál es el siguiente encuentro del Barcelona en la temporada?

El Barcelona derrotó por la mínima al Celta de Vigo para volver a retomar la ventaja de nueve puntos que tienen sobre el Real Madrid, aunque deben seguir por este camino para coronarse lo más pronto posible en LaLiga de España.

El próximo encuentro de los blaugranas será el 25 de abril del 2026, cuando se enfrenten al Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez, uno de los recintos y equipos más complicados del torneo, ya que José Bordalás tiene un gran planteamiento al momento de defender que complica a los delanteros.

Este será el penúltimo partido del equipo de Hansi Flick previo al Clásico, encuentro que tendrán que afrontar sin uno de sus líderes, Lamine Yamal, pero en el que podríamos ver el regreso de Raphinha con el conjunto de Cataluña.

DCO