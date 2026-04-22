¿Quién es Pablo Lara, quien suplirá a Keylor Navas ante FC Juárez?

Los Pumas de la UNAM tendrán una baja importante para la Jornada 16 del Clausura 2026. Su portero estrella, Keylor Navas, se perderá el partido contra FC Juárez por estar suspendido tras acumular tarjetas amarillas.

Por esta razón, el técnico Efraín Juárez ha decidido darle la titularidad a un joven de la cantera, Pablo Lara.

El portero mexicano, formado en el club, tendrá la oportunidad de jugar nuevamente tras pasar mucho tiempo como suplente del experimentado costarricense.

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El joven regresa a la Liga MX tras un año sin pisar el campo ı Foto: Redes sociales

La oportunidad de Lara

Es un producto de las fuerzas básicas de “Cantera”, habiendo pasado por todas las categorías inferiores del Club Universidad. Debutó en el primer equipo el 12 de enero de 2025 en un partido contra Necaxa (victoria 2-1), bajo la dirección de Gustavo Lema.

A sus 20 años, Pablo Lara regresa a la portería en un momento de mucha presión. Aunque ha sido el suplente de Keylor, su última actuación como titular es recordada con amargura por los aficionados.

Su último partido en primera división fue hace un año contra Pachuca, encuentro que se recuerda porque Lara cometió un error grave al ser superado por un recorte del delantero Kennedy, lo que permitió que anotara y dejó al portero mal parado.

Aquel juego marcó el fin de una etapa, ya que fue el último antes de la llegada de Keylor Navas, desde que el costarricense se incorporó al equipo, Lara no había vuelto a jugar en la Liga MX, acumulando así siete partidos oficiales sin actividad.

A pesar de aquel error, las estadísticas de Pablo Lara muestran a un portero con potencial:

Partidos jugados: 7 con el primer equipo.

Goles recibidos: 9 tantos.

Porterías en cero: Lo ha logrado en 2 ocasiones.

🧤⚽️Esta noche, Pablo Lara defiende el arco auriazul, es por eso que es el jugador a seguir ante los Bravos de Juárez. #UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/qak1Kk2FwH — PUMAS (@PumasMX) April 22, 2026

Sustituir a una leyenda como Keylor Navas es muy difícil. Navas ha sido clave para el equipo de Efraín Juárez, aportando seguridad y liderazgo. Ahora, Lara debe demostrar que aprendió de Keylor durante este año.

Para el joven portero, este partido ante los Bravos no es solo un reemplazo por reglamento, es su oportunidad de olvidar el error contra Pachuca y demostrar que el futuro de la portería de Pumas está en sus manos.