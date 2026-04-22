Nicolás Larcamón se va de Cruz Azul; aseguran que la directiva ya tiene a su reemplazo

Nicolás Larcamón tiene sus horas contadas como director técnico del Cruz Azul, esto por los malos resultados que ha conseguido el argentino en los últimos ocho encuentros de La Máquina, en los cuales no ha logrado una victoria y fue eliminado de la Concacaf Champions Cup a manos del LAFC.

Según varios reportes, Nicolás Larcamón dejará de ser técnico del Cruz Azul antes de iniciar la Jornada 17 del Clausura 2026 y Joel Huiqi será el nuevo estratega de los celestes para lo que resta de la temporada en la Liga MX, aunque el exjugador de La Máquina solo tendrá una fecha para plantear la idea a los jugadores.

Nicolás Larcamón en un partido con Cruz Azul en la Liga MX ı Foto: Mexsport

Estos son los números de Nicolás Larcamón con el Cruz Azul

Nicolás Larcamón lleva dos temporadas al frente del Cruz Azul, pero el argentino no logró convencer a la afición de La Máquina y en este momento terminó con la paciencia de la directiva por los malos resultados de cara a la liguilla del futbol mexicano.

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Nicolás Larcamón lleva 47 partidos disputados con el Cruz Azul, logrando 24 victorias, 16 empates y sufriendo siete derrotas, aunque el terrible momento que pasa La Máquina fue la decisión para dejar fuera a Nicolás Larcamón del equipo a menos de una semana de terminar la temporada regular.