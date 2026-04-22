¿Se va? Cruz Azul tiene una reunión de emergencia para definir el futuro de Nicolás Larcamón

Cruz Azul vive horas complicadas en el futbol mexicano. En la Liga MX tienen seis juegos al hilo sin conocer la victoria y en la Concachampions quedaron eliminados de manera humillante, resultados que tendrían a Nicolás Larcamón en la cuerda floja.

De acuerdo con información del periodista Adrián Esparza Oteo, habrá una reunión entre directivos en donde se discutirá el futuro del proyecto del estratega argentino, quien a su vez se dice tiene que entregar un reporte en donde argumente su continuidad al frente de La Máquina.

SOBRE LA REUNIÓN QUE ADELANTÉ:



- Será entre Víctor Velázquez e Iván Alonso.



- El tema principal es definir la continuidad de Nicolás Larcamón tras la racha de 9 sin ganar.



NO HAY DÍAS TRANQUILOS EN CRUZ AZUL. pic.twitter.com/QRr5Ai9Mnm — Adrián Esparza Oteo💎 (@A_EsparzaOteo) April 22, 2026

“Habrá reunión clave en Gran Sur. El Presidente Víctor Velázquez ha convocado a Iván Alonso para presentar un informe detallado y rendición de cuentas respecto de la gestión de Nicolás Larcamón. ¿Habrá acciones inmediatas?“, escribe el comunicador en sus redes sociales.

Juntando todas las competencias, el equipo cementero tiene nueve juegos sin ganar al mando del exDT del Puebla, quien según la fuente citada está cada vez más fuera de La Noria. “Muy encaminada la salida de Nicolás Larcamón de Cruz Azul”, añade en su cuenta de Twitter.

En la Liga MX el Cruz Azul no gana desde la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026 ante Atlético de San Luis. En su último duelo los celestes empataron 1-1 ante los Gallos Blancos del Querétaro en el Estadio Corregidora, alargando su mala racha.

Malos resultados pueden sentenciar a Larcamón

Lo principal que provocaría la salida de Nicolás Larcamón de La Máquina son los resultados deportivos, sin ganar desde hace nueve juegos (seis de Liga MX y tres de Concacaf Champions Cup), aunque ya tiene su lugar asegurado en la Liguilla.

Otro motivo igual de poderoso es que la afición de La Máquina ya no estaría del todo convencida que Larcamón es la mejor opción para sacar adelante al equipo cementero. La desconexión entre hinchada y club pasa por el tema del estadio, ya que disputan sus duelos de local en Puebla, a dos hora de la Ciudad de México.

Mientras el futuro de Nicolás Larcamón se define el Cruz Azul debe preparar su último partido de la fase regular del Torneo Clausura 2026, el cual es ante Necaxa, que será en la CDMX, en el Estadio Azteca. La Liga MX autorizó el cambio de sede del Cuauhtémoc, en donde La Máquina disputará la fiesta grande del futbol mexicano.

aar