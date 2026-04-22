El TERRIBLE OSO de Memo Ochoa que le da la vuelta al mundo y que lo podría alejar de la Selección Mexicana (VIDEO)

Guillermo Ochoa tiene un error en la goleada de su equipo en Chipre

Guillermo Ochoa se convirtió en tendencia luego de protagonizar un terrible oso en Europa, que terminó por sentenciar la eliminación de su equipo, el AEL Limassol FC, de la Copa de Chipre y con ello aumentar las dudas sobre su posible convocatoria a la Selección Mexicana para la Copa del Mundo 2026.

El portero azteca fue clave, pero para mal, en la derrota del Limassol 3-1 ante el Pafos en las semifinales de la copa de la liga chipriota. En redes la jugada de la que todos están hablando es la del segundo gol, en el cual no pudo rechazar el balón y el delantero se le anticipó para el 2-1 momentáneo.

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Memo Ocho COMETE EL OSO DEL AÑO



Vean el segundo gol que le meten, INCREÍBLE.



Es IMPOSIBLE pensar que con ese nivel pueda competir por ser el titular de la selección.



Su equipo quedó eliminado en las semifinales de la Copa de Chipre. pic.twitter.com/QO5h6kSntJ — Jesús Bernal (@Jesus_Bernal) April 22, 2026

En el primer gol, que viene de un saque de banda, se juntó una mala atajada con una displicente marca de sus compañeros. Para el tercer tanto en contra salió a un mao a mano, pero el delantero definió bien ante su achique.

Con estas acciones se ha generado mucha controversia en redes sociales, pues aficionados y hasta comunicadores han señalado que el nivel de Memo Ochoa no es el optimo para ser arquero titular de la Selección Mexicana, aunque en la última Fecha FIFA el estelar fue Raúl Rangel.

Guillermo Ochoa sí fue convocado al Tricolor en la más reciente ventana internacional de selecciones, pero no jugó ya que Javier Aguirre le dio todos los minutos al Tala Rangel, quien se perfila a ser el titular en la Copa del Mundo 2026.

Guillermo Ochoa apunta a su tercera Copa del Mundo

Ochoa está contemplado para ser seleccionado mexicano en la máxima cita de verano, en parte por la lesión de Luis Ángel Malagón, quien se rompió el tendón de Aquiles y dejó un espacio en la portería azteca.

Desde antes de la lesión de Malagón el cancerbero de la Selección Mexicana era Raúl Rangel, quien al parecer ya le llenó el ojo al Vasco Aguirre para atajar en el Mundial 2026. Sin embargo, todavía hay gente que cree que Memo Ochoa será quien salga como titular ante Sudáfrica el 11 de junio en el Estadio Azteca.

Guillermo Ochoa está a las puertas de su sexta Copa del Mundo, luego de haber estado en las ediciones 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022, jugando solo en las tres previas, pues en Alemania y Sudáfrica vio el torneo desde la banca, con Oswaldo Sánchez y el Conejo Pérez como los estelares, respectivamente.

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