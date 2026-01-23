Tala Rangel hace inesperada revelación de Memo Ochoa y su futuro en la Selección Mexicana (VIDEO)

El Tala Rangel habló sobre el rol de Memo Ochoa en la Selección Mexicana.

Raúl ‘Tala’ Rangel, quien fue el portero titular de la Selección Mexicana en su primer juego en el año, llenó de elogios al veterano Memo Ochoa y aseguró que el surgido del América tiene todo lo necesario para ser uno de los tres guardametas del Tricolor en el Mundial 2026.

“Yo creo que sí, por la trayectoria que tiene él, lo que logró con selección, yo sí lo pondría. Aparte le tengo estima y un respeto muy muy grande”, respondió el cancerbero de Chivas ante la pregunta, en charla con TUDN, de si él incluye al actual arquero del AEL Limassol en la conversación de los tres porteros del Tricolor para el magno evento.

¿Cómo es la relación del Tala Rangel con Memo Ochoa?

El ‘Tala’ Rangel afirmó que el rol de Memo Ochoa como tercer portero en la Copa Oro 2025 fue de suma importancia tanto para él como para Luis Ángel Malagón, pues los ayudó con sus consejos y experiencia.

“Creo que nos dio mucha seguridad el tenerlo por la experiencia. De repente los consejos que te puede dar, el cómo puede él a veces ayudarte en el tema de manejar al grupo”, indicó al respecto.

El ‘Tala’ Rangel hizo énfasis en que Memo Ochoa “nos dio esa seguridad y tranquilidad de la experiencia que tiene”.

Memo Ochoa no ha sido convocado a la Selección Mexicana desde la Copa Oro 2025. Sin embargo, el portero de 40 años de edad se perfila para ser el tercer arquero del Tricolor en el Mundial 2026.

¿Cuántos partidos ha jugado el Tala Rangel con la Selección Mexicana?

El ‘Tala’ Rangel ha disputado siete partidos con la Selección Mexicana desde su debut con el Tricolor en junio del 2024, en una derrota por 4-0 a manos de Uruguay en un amistoso previo a la Copa América que se celebró en Estados Unidos.

Todos los juegos del portero de las Chivas con la Selección Mexicana hasta el momento han sido de carácter amistoso.

Javier Aguirre puso al ‘Tala’ Rangel en cuatro de los más recientes siete compromisos del equipo nacional, incluido el 1-0 sobre Panamá en el primer duelo del Tricolor en el 2026.

El cancerbero del Guadalajara, de 25 años de edad, ha recibido 11 goles con la Selección Mexicana, con la que dejó su arco inmaculado en tres ocasiones.

EVG