¡Bombazo en Coapa! América ya tiene luz verde para cerrar el ‘capricho’ de André Jardine

Los equipos de la Liga MX tienen todavía posibilidades de firmar a jugadores para el Clausura 2026. El Club América aprovecharía esta oportunidad, pues se reporta que están más cerca que nunca de formar al mediocampista brasileño Raphael Veiga, quien dejaría el Palmeiras para llegar a Coapa y quien sería un elemento del agrado del entrenador André Jardine.

El certamen del futbol mexicano no empezó bien para las Águilas. Algunas de las criticas señalan a André Jardine como el culpable del mal funcionamiento del club, pero la realidad es que desde varios torneos el estratega brasileño ha sacado lo mejor de la plantilla que la directiva le proporciona. Ahora, con la inminente llegada de Raphael Veiga el ataque americanista podría funcionar mejor.

Se reporta que el América tiene un acuerdo verbal con el Palmeiras para el fichaje de Raphael Veiga, medio de 30 años de edad que llegará como el nuevo ‘10’ del club. ESPN en Brasil reporta que el equipo brasileño ya aceptó la oferta de las Águilas y es cuestión de tiempo para que se afinen los detalles.

La información de medios locales agrega que es cuestión de tiempo para que Veiga aterrice en la Ciudad de México. El futbolista se unirá al cuadro de Coapa en calidad de préstamo con una obligación de compra de 10 millones de dólares el siguiente año. El sueldo del jugador, que es de 2.7 millones de dólares al año, se dice será cubierto en su totalidad por el América.

Raphael Veiga será el último refuerzo del América en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Este movimiento fue posible, se informa, gracias al auxiliar de Jardine, Paulo Victor, quien habría hablado directamente con el mediocampista para convencerlo.

El siguiente duelo del Club América en la Liga MX es el sábado 31 de enero a las 21:00 horas, tiempo del centro de México. Las Águilas serán locales ante los Rayos del Necaxa en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Al momento el equipo más ganador del futbol mexicano marcha en el lugar 15 de la tabla general con dos puntos, luego de dos empates y una derrota. Tras tres juegos el equipo azulcrema no ha podido ganar en el campeonato.

