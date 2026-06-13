Seleccionados abandonan la concentración de México a días de enfrentar a Corea ¿qué pasó en el CAR?

La Selección Mexicana por fin pudo ganar un partido inaugural en una Copa del Mundo después de siete intentos a lo largo de los años, desatando una fiesta en todo el país que celebró por todo lo alto la victoria del Tricolor. Sin embargo, este sábado los futbolistas abandonaron el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

A poco menos de una semana de enfrentarse a Corea del Sur en Guadalajara, Javier Aguirre decidió darle el día libre a sus futbolistas, para que estén con sus familias, descansen un poco y tengan tiempo para realizar algunas actividades fuera de la concentración, antes de ponerse en forma para enfrentar a los coreanos en el Estadio Guadalajara.

Raúl Jiménez lo tiene claro; Este Mundial es diferente, este Mundial es de todo México 🥹🇲🇽🏆#SomosMéxico pic.twitter.com/HxzUEFDlEB — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 13, 2026

Las ventajas que tiene México por ser anfitrión del Mundial 2026

México se convirtió en anfitrión del Mundial 2026 por tercera ocasión en la historia, pero albergar el torneo más importante a nivel de clubes tiene algunas ventajas para los jugadores y el cuerpo técnico, además de jugar en casa.

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Desde que inició la concentración de la Selección Mexicana el pasado 6 de mayo en el Centro de Alto Rendimiento, Javier Aguirre ha sido flexible con las visitas de los familiares al CAR, así que los futbolistas no han pasado más de una semana sin ver a sus seres queridos, lo que es un envión anímico importante para disputar un torneo de esta magnitud.

De igual forma, el entrenador mexicano dejó que los convocados salieran del CAR el 10 de mayo para celebrar el Día de las Madres. A días de enfrentar a Corea del Sur, vuelve a dar el día libre para liberar un poco la presión y que sus futbolistas despejaran la mente fuera de la concentración.

¡La jugada, las fotos, el festejo! 😍#LaRáfaga del golazo de Julián Quiñones, de la primera anotación en este Mundial. ¡Disfrútenlo! ⚽#SomosMéxico pic.twitter.com/hAFopeUuY2 — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 13, 2026

México tiene la posibilidad de tener paso perfecto en la fase de grupos

En 96 años de historia de la Copa del Mundo, México nunca ha podido terminar la fase de grupos con paso perfecto, lo que significa ganar los tres partidos para conseguir nueve puntos de nueve posibles.

Tras la victoria ante Sudáfrica en la cancha del Estadio Ciudad de México, la probabilidad de terminar en lo más alto del Grupo A con tres victorias crece aún más, aunque aún falta que el Tricolor enfrente a Corea del Sur y Chequia en Guadalajara y CDMX, respectivamente.

El equipo de Javier Aguirre tendrá de su lado la localía en los dos encuentros y, si logran avanzar como primer lugar de su sector, el partido de dieciseisavos y el posible encuentro de octavos de final los disputarían en la cancha del Estadio Azteca.

DCO