México tiene cierre dorado en tiro con arco, remo y surf en centroamericanos

Las imágenes del día │ Los atletas mexicanos siguen dando la cara por el país y lo mantienen en el liderato.

En Lugar Santo Domingo,

República Dominicana

La delegación mexicana se mantiene firme en la cima del medallero general de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que en su última jornada marcó el cierre de disciplinas como el tiro con tiro con arco, remo y surf.

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TOP 10 DEL MEDALLERO ı Foto: Especial

Los arqueros Alejandra Valencia, doble medallista olímpica, y Matías Grande se consagraron como los reyes indiscutibles de la modalidad de arco recurvo al firmar un triplete de oro por sus logros individuales, por equipos y mixto, en cuya final vencieron con un contundente 6-0 a la dupla de Colombia. El tiro con arco aportó un total de 12 medallas, divididas en cinco oros, cinco platas y dos bronces.

Las imágenes del día │ Los atletas mexicanos siguen dando la cara por el país y lo mantienen en el liderato. ı Foto: Claudia Ruiz y Conade

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La sonorense, ganadora del bronce en Tokio 2020 y París 2024, calificó este triunfo “es un buen paso para iniciar el proceso rumbo a los Juegos Olímpicos. No queda más que seguir trabajando; todos dimos lo mejor y todavía estamos asimilando los cambios, pero estamos trabajando en equipo y saliendo adelante”.

OROS NACIONALES ı Foto: Especial

La dedicatoria de estas medallas dijo “son para la Alejandra del futuro. La meta son Los Ángeles, pero faltan dos años para llegar. Estos logros que se hacen en el camino son los que ayudan cuando llega a flaquear un poquito la motivación”.

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La arquera de 31 años destacó el momento de plenitud integral que atraviesa. Reafirmó que el éxito deportivo no está peleado con el desarrollo personal, manteniendo intactos sus pasatiempos, como su conocida afición por la cultura japonesa, al ser fan de las mangas y los animes. “Siempre he llevado de la mano todos los aspectos de mi vida: personales, deportivos y académicos. Qué bonito que está saliendo bien en todos lados”, apuntó.

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La campeona centroamericana mostró entusiasmada su anillo de compromiso y confirmó que contraerá matrimonio a finales de este 2026.

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La figura varonil fue el joven arquero de 22 años, Matías Grande, quien firmó una actuación perfecta en la modalidad de arco recurvo, compartiendo su entusiasmo por el objetivo cumplido y destacó el alto nivel de la competencia regional.

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“Contentísimo, me llevo las tres de tres, era algo que veníamos trabajando, subirnos al podio en todas las veces posibles. Esta competencia, para la gente que no lo sabe, es muy demandante para el tiro con arco porque dentro de Centroamérica se encuentran de los mejores del mundo”, subrayó el arquero mexicano.

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La tripulación mexicana de remo también dominó las aguas de la presa de Rincón en Bonao, cerrando una actuación histórica de 9 medallas de oro, 3 de plata y 3 de bronce, por encima de Cuba. La figura indiscutible fue la olímpica Kenia Lechuga, que en la última regata sumó otro título ahora en dobles par de remos cortos mixto, en el debut de esta prueba en el programa regional a lado de Alexis López, con un tiempo de 6:54.11 minutos.

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En surf, la disciplina playera aportó cuatro metales, dos de oro y una unidad de plata y bronce. En el cierre obtuvo, los hermanos Jonathan y Juan Pablo Melendrés se colgaron la presea dorada en longboard y sup, respectivamente.

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Jorge Orozco se adueñó de la supremacía en tiro con escopeta fosa olímpica, que también le otorgó su clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027, un gran logro, para también sobresalir el 1-2 con Alejandra Ramírez y Cintia Clemens, en femenil.

Otros deportes que sumaron a la cosecha de medallas fueron el boliche, con el oro y la plata de Dante Romero y Ricardo Lecuona, así como de Héctor Piña y Mario Quintero, en dobles varonil, respectivamente, más el bronce en tríos femenil con la participación de Iliana Lomelí, Tanya López y Paola Limón.

Con este rendimiento, la delegación tricolor se convierte en el primer país en superar la barrera de las cien medallas, superando a sus más cercanos perseguidores, Colombia y Cuba, y México se perfila para mantener la corona de la región por tercera edición consecutiva.