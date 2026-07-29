México sigue con paso firme en la disciplina Ecuestre en busca de las medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

México continúa con su participación en la disciplina Ecuestre en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y este miércoles varios jinetes aztecas lograron su pase a la Ronda 2 de la competencia de Doma Clásica.

Carlos Maldonado, Ricardo Manzano, Mauricio Lebrija e Irvin Leiva fueron los atletas mexicanos que lograron avanzar a la siguiente ronda de Doma Clásico de forma individual y ahora buscarán meterse a la final por medallas, competencia que se llevará a cabo mañana en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

¡México no suelta la cima! 🇲🇽



Nuestra delegación sigue marcando el paso en #SantoDomingo2026 y se mantiene como líder del medallero. Cada presea es el reflejo del esfuerzo, la disciplina y el talento de nuestras y nuestros atletas.#MexicanosAlSonoroRugir pic.twitter.com/Crcb4PmI5T — CONADE (@conadeoficial) July 30, 2026

Carlos Maldonado consiguió 68.588 puntos, Ricardo Manzano logró un puntaje de 67.559 unidades, Mauricio Lebrija sumó 67.118 puntos y por último Irvin Leiva consiguió 61.853 unidades para clasificarse a la siguiente fase. Los jinetes mexicanos participan con los caballos Fortilas, Aguila Real Sdn, Son Of A Lady y Rahui Sdn, respectivamente.

La única jinete que logró vencer a los mexicanos en la primera ronda fue de la colombiana Mariana England con Viva Vitalis y logró 69.559 puntos para pasar a la segunda fase como primer lugar de la tabla general.

En caso de conseguir su pase a la final, los mexicanos pelearán por una medalla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe el próximo domingo 1 de agosto.

DCO