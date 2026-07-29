¿Quién es el padre de Santiago Sandoval, el jugador de las Chivas y la Sub 20?

Este martes Santiago Sandoval sufrió una lesión que lo dejará fuera de la cancha y de la Sub 20 por un tiempo, pues requirió una intervención quirúrgica que se realizó este miércoles de manera exitosa.

El mediocampista de las Chivas sufrió una fractura en un dedo de la mano derecha durante el partido contra Costa Rica, y esta requirió una intervención quirúrgica debido a la gravedad.

La Selección Nacional informó en redes sociales que se determinó que Santiago Sandoval regresara a Guadalajara para su cirugía, y que el Club Deportivo Guadalajara sería el encargado de supervisar su evolución.

Pese a que tan solo tiene un año desde que debutó dentro del mundo profesional del futbol, Santiago Sandoval ha sido reconocido por el crecimiento que ha tenido dentro de la cancha y por su gran desempeño.

El futbolista de 18 años de edad es originario de Boca del Río, Veracruz, pero se mudó a Guadalajara para comenzar su carrera deportiva con los colores que alguna vez también portó su padre.

¿De quién es el hijo Santiago Sandoval?

Santiago Sandoval es hijo de Lluvia González y Luis Alonso Sandoval, un exfutbolista mexicano que también era mediocampista y fue conocido como “El Negro Sandoval”, quien actualmente tiene 44 años de edad.

Luis Alonso Sandoval Olivia nació el 27 de septiembre e 1981 en Guadalajara, Jalisco, y después de unirse a las Chivas en 1999, debutó en la Segunda División en octubre del 2002 con los rojiblancos.

Luis Alonso Sandoval ı Foto: Especial

Para 2005 se unió a los Jaguares de Chiapas, en 2006 fue fichado por los Tiburones Rojos de Veracruz, para 2007 se integró a los Tecos, mientras que en 2008 pasó a formar parte del Club de Futbol Monterrey.

En 2009 formó parte del Morelia, y para finales del mismo año se integró al Club América, con quienes permaneció hasta 2010 cuando fue prestado a los Rayos del Necaxa.

Luis Alonso Sandoval ı Foto: Especial

En 2011 “El Negro Sandoval” regresó al Morelia, del 2012 al 2013 jugó en el Atlas, y concluyó su carrera dentro del futbol en 2013 con el Club Necaxa, cuando tenía 32 años de edad.

Se presume que Santiago Sandoval no tiene una relación cercana con “El Negro Sandoval”, pues este ha declarado que pese a que el talento y cualidades pueden haber sido heredadas de él, el apoyo de su madre ha sido la pieza clave para que el centrocampista de 18 años continúe en ascenso.

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