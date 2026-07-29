¿Qué le pasó a Santiago Sandoval? Así fue la lesión que lo dejó fuera de la Selección Mexicana Sub 20

Este 28 de julio la Selección Nacional Mexicana informó que Santiago Sandoval no podrá continuar participando en los partidos de la Sub-20 debido a una lesión que sufrió durante el partido contra Costa Rica del Campeonato de la Concacaf 2026.

En un breve comunicado compartido por redes sociales, la Selección Nacional informó que Santiago Sandoval sufrió una fractura espiroidea de falange proximal del cuarto dedo de la mano derecha que requirió una cirugía.

Debido a esto, se determinó que el futbolista de la Sub-20 debía abandonar la concentración para ser intervenido quirúrgicamente, y regresar a Guadalajara para que su Club lo supervise.

La Selección Nacional de México informa:



La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales

Varoniles Menores informa que el jugador de la Selección Nacional de México Sub-20, Santiago Sandoval, quien participa en el Campeonato de la Concacaf 2026, resultó con una fractura… — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) July 29, 2026

Lesión de Santiago Sandoval

La lesión que le provocó una fractura en el dedo a Santiago Sandoval posiblemente fue resultado de la falta cometida por parte del número 20 y el número 14 equipo de Costa Rica al minuto 39:50.

El jugador costarricense Adrián Espinoza le dió un jalón al centrocampista mexicano cuando este intentaba completar una jugada cerca de la puerta de Costa Rica, por lo que marcaron un penalti a favor de la Selección Mexicana que terminó abriendo el marcador del partido.

Santiago Sandoval después de la falta ı Foto: Captura de pantalla

En entrevista con Fox Sports, Santiago Sandoval dijo que pese a que la lesión que lo llevó al quirófano ocurrió durante el partido contra Costa Rica, la adrenalina le ayudó a continuar con el juego, por lo que se percató de la gravedad de la lesión cuando terminó el encuentro.

Por su parte, el Club Deportivo Guadalajara informó que Santiago Sandoval fue trasladado desde Puebla hacia Guadalajara para ser intervenido quirúrgicamente este miércoles.

Precisaron que la cirugía fue exitosa, por lo que se espera que su estado de salud evolucione durante los próximos días de manera favorable para que pueda volver a la cancha.

Se espera que Santiago Sandoval pueda recuperarse por completo para que se reincorpore a la Selección durante la etapa final de la clasificación para el Mundial 2027 de la Sub-20.

Además, su recuperación total también es clave para afianzar participación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, pues pese a que la lesión es en la mano, algún movimiento dentro del campo podría agravar su lesión.

Con tan solo 18 años de edad y un año dentro del futbol profesional, el mediocampista de las Chivas ha destacado desde que hizo su debut oficial el 27 de julio del 2025.

El primer gol de Santiago Sandoval ocurrió poco después de su debut, pues el 18 de agosto del 2025 anotó en el partido contra el FC Juárez en el minuto 83, tan solo 23 minutos después de haber entrado al campo.

Qué jugador es Santiago Sandoval; lo que ha crecido en el último año es un escándalo. Tiene todo: velocidad, técnica, golpeo de pelota… jugadorazo. Él y Camberos lo mejor de esta sub 20. — Andrés Vaca (@Andres_Vaca_) July 28, 2026

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