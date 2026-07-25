Chivas logra su primer triunfo del Apertura 2026 con agónico gol del Piojo Alvarado sobre Bravos

Un gol de Roberto Alvarado al minuto 96 le permitió a Chivas obtener su primer triunfo en el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, al derrotar 1-0 a los Bravos de Ciudad Juárez en el Estadio AKRON, sede del duelo de la Jornada 2 del Apertura 2026.

El Piojo, mundialista con la Selección Mexicana en Norteamérica 2026, convirtió el único gol del juego en el último minuto del tiempo de compensación, con una volea de zurda tras una asistencia de Ricardo Marín.

¡HASTA EL FINAL CONTIGO, REBAÑO! ¡ESTE ES EL GOL DEL 'PIOJO' QUE NOS DA LOS PRIMEROS 3 PUNTOS DEL TORNEO! 🔥 pic.twitter.com/bzEDpMYs3v — CHIVAS (@Chivas) July 26, 2026

Con el tardío triunfo sobre Bravos, Chivas dejó atrás la derrota sufrida a manos del Toluca en la primera jornada del Apertura 2026, en la que también jugó ante su público en el Estadio AKRON.

¿Contra quién es el próximo juego de Chivas?

Las Chivas vuelven a las canchas el próximo viernes 31 de julio, cuando enfrenten al Puebla en actividad de la Jornada 3 del Apertura 2026.

El Estadio Cuauhtémoc será la sede del esperado enfrentamiento entre la Franja y el Rebaño, que miden fuerzas antes de que se ponga en marcha la cuarta edición de la Leagues Cup, el torneo entre equipos de la Liga MX y la MLS.

EVG