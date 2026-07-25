Liga MX

Chivas logra su primer triunfo del Apertura 2026 con agónico gol del Piojo Alvarado sobre Bravos

Roberto Alvarado hizo el único gol con el que Chivas se impuso como local a los Bravos de Ciudad Juárez en cotejo de la segunda fecha del Apertura 2026 de la Liga MX

Chivas ganó su primer juego del Apertura 2026 tras imponerse como local a FC Juárez.
Chivas ganó su primer juego del Apertura 2026 tras imponerse como local a FC Juárez. Foto: X @Chivas
Por:
Enrique Villanueva

Un gol de Roberto Alvarado al minuto 96 le permitió a Chivas obtener su primer triunfo en el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, al derrotar 1-0 a los Bravos de Ciudad Juárez en el Estadio AKRON, sede del duelo de la Jornada 2 del Apertura 2026.

El Piojo, mundialista con la Selección Mexicana en Norteamérica 2026, convirtió el único gol del juego en el último minuto del tiempo de compensación, con una volea de zurda tras una asistencia de Ricardo Marín.

Con el tardío triunfo sobre Bravos, Chivas dejó atrás la derrota sufrida a manos del Toluca en la primera jornada del Apertura 2026, en la que también jugó ante su público en el Estadio AKRON.

TE RECOMENDAMOS:
Pachuca y Querétaro se enfrentan en el cierre de la Jornada 2 del Apertura 2026.
Liga MX

Pachuca vs Querétaro: Dónde ver GRATIS y EN VIVO el partido de la Jornada 2 del Apertura 2026

¿Contra quién es el próximo juego de Chivas?

Las Chivas vuelven a las canchas el próximo viernes 31 de julio, cuando enfrenten al Puebla en actividad de la Jornada 3 del Apertura 2026.

El Estadio Cuauhtémoc será la sede del esperado enfrentamiento entre la Franja y el Rebaño, que miden fuerzas antes de que se ponga en marcha la cuarta edición de la Leagues Cup, el torneo entre equipos de la Liga MX y la MLS.

EVG

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Isaac del Toro celebrando tras la Etapa 20 del Tour de France.
Ciclismo

¿Cuánto cuesta el lujoso Richard Mille RM 67-02 que Isaac del Toro ocupó en el Tour de France?


Google Reviews