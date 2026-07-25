Pachuca vs Querétaro: Dónde ver GRATIS y EN VIVO el partido de la Jornada 2 del Apertura 2026

Pachuca y Querétaro se enfrentan en el cierre de la Jornada 2 del Apertura 2026.

Pachuca y Querétaro ponen fin a la actividad de la Jornada 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX la noche de este domingo 26 de julio, cuando se enfrenten en la cancha del Estadio Hidalgo.

Los Tuzos, que a partir de esta campaña están bajo las órdenes de Benjamín Mora, debutaron con una goleada sobre Pumas en Ciudad Universitaria, mientras que Gallos Blancos cayó como local a manos del América.

🫶🏼 🇻🇪 | Este domingo a las 19:00 h en el Estadio Hidalgo nos vemos en la J2 ante Querétaro.



Este partido jugamos por una causa mayor: un porcentaje de la taquilla será para apoyar a los afectados por el reciente terremoto en Venezuela, junto a nuestro compañero @salorondon23… pic.twitter.com/KxpAdZ4ywE — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) July 25, 2026

El choque más reciente entre Pachuca y Querétaro se saldó con un empate sin anotaciones en la Jornada 4 del Clausura 2026, partido que también tuvo como sede el Estadio Hidalgo.

¿En qué canal pasan EN VIVO el Pachuca vs Querétaro?

El partido entre Pachuca y Querétaro, correspondiente a la Jornada 2 del Apertura 2026, se jugará este domingo 26 de julio en el Estadio Hidalgo. El balón comenzará a rodar en punto de las 19:00 horas del Centro de México y podrá seguirse en vivo por las señales de FOX y FOX One.

Fecha : Domingo 26 de julio

Hora : 19:00

Estadio : Hidalgo

Transmisión: FOX One y FOX

Posibles alineaciones de Pachuca y Querétaro

PACHUCA : Carlos Moreno, Brian García, Sergio Barreto, Gustavo Cabral, Carlos Sánchez, Pedro Pedraza, Elías Montiel, Oussama Idrissi, Alán Bautista, Alexéi Domínguez y Salomón Rondón.

QUERÉTARO: Guillermo Allison, Jaime Gómez, Lucas Abascia, Diego Reyes, Bayron Duarte, Santiago Homenchenko, Carlo García, Pablo Barrera, Lucas Rodríguez, Jean Unjanque y Samuel Sosa.

¡Nos fuimos a Pachuca! 🐓



Mañana el Azul y Negro vuelve a la acción en la @LigaBBVAMX.



Dale Gallos Blancos de mi corazón. #Somos442 pic.twitter.com/baULEEQC2c — Gallos Blancos 🐓 (@Club_Queretaro) July 25, 2026

Pachuca inicia proyecto con Benjamín Mora

Benjamín Mora regresó a México un año después de haber dejado el timón del Querétaro para tomar las riendas del Pachuca, su tercer club en la Liga MX.

El Malayo asumió la dirección técnica del conjunto hidalguense en lugar del argentino Esteban Solari, quien salió de la institución para convertirse en el sucesor de Efraín Juárez en Pumas.

Benjamín Mora tuvo su primera experiencia como entrenador en la Liga MX en 2023 con el Atlas, al que dirigió en 41 duelos oficiales, incluyendo también compromisos de la Concacaf Champions Cup y de la Leagues Cup.

EVG