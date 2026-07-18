Pumas, mal y de malas; pierde ante Pachuca en debut de Solari y por goleada (VIDEO)

Los Tuzos del Pachuca comenzaron su andanza en el Apertura 2026 con una contundente victoria de 3-0 sobre los Pumas en el Estadio Olímpico Universitario, en un emocionante duelo correspondiente a la primera jornada del torneo.

Desde el primer silbato, ambos equipos mostraron una intensidad notable; sin embargo, la efectividad estuvo del lado de los visitantes.

Pachuca no perdona a Pumas

El primer gol, del Pachuca, llegó al minuto 21, cuando Elías Montiel, astuto ante un error de la defensa universitaria, conectó un disparo desde fuera del área que sorprendió al portero.

Poco después, al minuto 32, Salomón Rondón amplió la ventaja con un cabezazo preciso, dejando a los Pumas en una situación complicada. Antes de que concluyera la primera mitad, los universitarios tuvieron la oportunidad de descontar con un penal, pero tras la revisión del VAR, el árbitro decidió anular la falta.

Navas sigue dando la cara por Pumas

A pesar del marcador en contra, Keylor Navas se convirtió en figura al realizar tres intervenciones clave que mantuvieron a su equipo en el partido. En la segunda mitad, las oportunidades de gol disminuyeron, ya que los Tuzos optaron por controlar el ritmo y jugar al contragolpe. Esta estrategia dio frutos nuevamente cuando Rondón selló su actuación con un segundo gol de cabeza en el minuto 80.

Con este triunfo, los Tuzos inician el torneo con buen pie derecho, llevándose a casa los tres puntos y marcando el debut exitoso de Benjamín Mora como director técnico. En la próxima jornada, recibirán a los Gallos Blancos de Querétaro en el Estadio Hidalgo, mientras que Pumas visitará al Toluca en el Estadio Nemesio Diez.