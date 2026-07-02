¿Por qué regresa Martín Bravo a Pumas? La razón ilusiona a la afición universitaria

El exgoleador auriazul inicia una nueva etapa en Ciudad Universitaria formando a las futuras promesas del club.

Martín Bravo está oficialmente de regreso en Pumas. El exdelantero argentino anunció este jueves su incorporación a la institución auriazul como nuevo director técnico de la categoría Sub-21, marcando así el inicio de una nueva etapa en el club donde vivió los mejores años de su carrera como futbolista.

Fue el propio Bravo quien confirmó la noticia mediante sus redes sociales, donde compartió un emotivo mensaje acompañado de imágenes en las instalaciones del Club Universidad.

“Hay lugares que nunca dejan de sentirse como casa. Hoy regreso con la misma ilusión de siempre, pero con más experiencia, aprendizaje y ganas de seguir creciendo. Gracias a Pumas y Pumas Cantera por volver a confiar en mí. Es un orgullo regresar a esta institución y asumir este nuevo reto con la Sub-21”, escribió el argentino.

Una etapa inolvidable como jugador de Pumas

“La Rata” Bravo llegó a Pumas para el Apertura 2008, procedente de San Martín de San Juan, y rápidamente se ganó un lugar en el equipo universitario. Durante seis años defendió la camiseta auriazul y disputó 221 partidos oficiales, en los que marcó 60 goles, convirtiéndose en uno de los delanteros extranjeros más importantes en la historia reciente del club.

Su paso por el conjunto universitario estuvo acompañado por importantes logros colectivos. Fue parte del plantel que conquistó los títulos del Clausura 2009 y Clausura 2011, los dos campeonatos más recientes que presume la institución en la Liga MX.

Antes de abandonar el club en 2014 para incorporarse al Club León, Bravo firmó uno de sus mejores torneos individuales durante el Clausura 2014, siendo uno de los referentes ofensivos del equipo.

Ahora buscará formar a las nuevas generaciones

Después de concluir su carrera como futbolista profesional, Martín Bravo comenzó su preparación como entrenador y comenzó como estratega de la Sub-20 del Club Puebla ahora tendrá la oportunidad de desarrollar ese camino en el club que lo proyectó en el futbol mexicano.

Su llegada a la Sub-21 forma parte del trabajo de fortalecimiento de las fuerzas básicas universitarias, donde buscará transmitir la identidad, disciplina y experiencia adquirida durante más de una década como futbolista profesional.

El regreso del argentino también representa un vínculo importante entre las nuevas generaciones y una de las figuras más recordadas por la afición auriazul, que aún conserva en la memoria sus goles y su participación en los últimos campeonatos de Liga MX obtenidos por el Club Universidad.

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