De promesa de Xolos a joya del Mundial 2026: Así era Gilberto Mora antes de ser figura con México (VIDEO)

El futbolista surgido de Xolos de Tijuana es considerado una de las mayores promesas del futbol mexicano.

Gilberto Mora volvió a convertirse en tendencia después de que resurgiera un video grabado varios años atrás, cuando apenas comenzaba a recibir convocatorias con las selecciones juveniles de México.

Las imágenes adquirieron un nuevo significado tras la actuación del mediocampista de 17 años como titular del Tricolor frente a Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, donde además hizo historia como uno de los jugadores más jóvenes en disputar un partido de eliminación directa en una Copa del Mundo.

En el video, grabado dentro de un automóvil mientras viajaba junto a otro compañero de Xolos de Tijuana, un adulto que los acompaña presume con orgullo que ambos fueron convocados por la selección nacional.

Con una sonrisa tímida, Mora confirma que viaja rumbo a la concentración, sin imaginar que años después sería una de las grandes revelaciones del futbol mexicano.

Del sueño juvenil a romper récords con la Selección Mexicana

Las imágenes muestran a un Gil Mora muy diferente al que hoy deslumbra en el Mundial. Vestido con la indumentaria roja de entrenamiento de Xolos, responde con sencillez las preguntas mientras inicia uno de los primeros viajes importantes de su carrera deportiva.

Originario de Tijuana, el mediocampista ofensivo nació en 2008 y rápidamente llamó la atención por su visión de juego, inteligencia para distribuir el balón y personalidad dentro de la cancha. Su crecimiento en las fuerzas básicas del club fronterizo lo llevó a convertirse en una de las principales promesas del futbol mexicano y a ser considerado constantemente por las selecciones nacionales juveniles.

Hoy, aquel video representa el inicio de un camino que terminó llevándolo a la máxima vitrina del futbol mundial.

Mora ilusiona al futbol mexicano rumbo al futuro

La actuación de Gil Mora frente a Ecuador confirmó que el joven futbolista está listo para competir al máximo nivel.

Su personalidad para pedir la pelota, participar en la generación de juego y asumir responsabilidades en un partido de eliminación directa provocó elogios tanto dentro como fuera de México.

Con apenas 17 años, el jugador surgido de Xolos de Tijuana ya forma parte de los registros históricos de la Selección Mexicana en los Mundiales y muchos lo consideran una de las piezas llamadas a liderar el relevo generacional del Tri.

Mientras México continúa su camino en la Copa del Mundo, aquel adolescente que aparecía sonriendo en un automóvil rumbo a una concentración juvenil hoy demuestra que los grandes sueños pueden comenzar con un viaje cualquiera y terminar sobre el escenario más importante del futbol internacional.

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