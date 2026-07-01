El comentario de Harry Kane sobre la Selección Mexicana que enciende las redes sociales (VIDEO)

Harry Kane marcó dos goles ante República Democrática del Congo para darle el pase a Inglaterra a los octavos de final; ahora los Tres Leones se medirán contra México en la siguiente ronda y ‘El Huracán’ habló sobre la Selección Mexicana a días de verse las caras en el Estadio Azteca.

“México en México es tan grande como puede ser en la Copa del Mundo; el ambiente será increíble, será difícil por muchas razones diferentes, pero en la última instancia, esto es lo que si quieres ser campeón del mundo tienes que pasar por juegos difíciles y muy buenos equipos y México en casa, así que tenemos que estar listos. Pero por ahora solo quiero disfrutar este momento, quiero recuperarme y relajarme”, expresó Harry Kane.

Inglaterra intentará vencer a uno de los anfitriones

Inglaterra clasificó a los octavos de final de forma dramática al anotar dos goles en la recta final de encuentro por parte de Harry Kane. Los Tres Leones se verán las caras con un anfitrión y ante una selección que no enfrentaban en Copa del Mundo desde 1966.

Fue hace 60 años cuando Inglaterra y México se midieron en la edición de Inglaterra 1966, encuentro que terminó ganando la escuadra europea por marcador de 2-0, con goles de Bobby Charlton y Roger Hunt.

Este año la Selección Mexicana quiere ir contra todo pronóstico y continuar con su invicto en el torneo, así que el partido del próximo domingo en el Estadio Ciudad de México será de vida o muerte para ambas escuadras y el Tricolor quiere seguir haciendo historia venciendo ante una candidata al título.

Harry Edward Kane. When we needed him most. pic.twitter.com/51WaRaRzFz — England (@England) July 1, 2026

Harry Kane puede pelear por el campeonato de goleo del Mundial 2026

Harry Kane está demostrando porque es uno de los mejores delanteros del futbol mundial y en esta Copa del Mundo ya tiene una marca de cinco tantos, metiéndose en la pelea por la bota de oro al final del torneo.

‘El Huracán’ inició con un doblete ante Croacia, después convirtió ante Panamá y para llegar a cinco anotaciones mandó el balón al fondo de las redes en dos ocasiones ante República Democrática del Congo.

El delantero del Bayern Múnich está detrás de Kylian Mbappé y Leo Messi, quienes tienen seis tantos en lo que va del torneo, pero el delantero argentino aún no disputa su juego de dieciseisavos de final.

DCO