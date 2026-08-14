¿Quién es Aurora Hernández Ornelas en la historia de Nadie nos va a extrañar?

La popularidad de Nadie nos va a extrañar, la aclamada serie ambientada en la década de los noventa, ha generado un intenso debate y diversas teorías entre los espectadores y usuarios en redes sociales.

En medio de las conversaciones sobre la trama y el destino de sus personajes, un nombre ha comenzado a resonar con frecuencia entre las búsquedas del público: Aurora Hernández Ornelas.

Nadie nos va a extrañar 2 ı Foto: Especial

¿De qué trata Nadie nos va a extrañar 2?

La segunda temporada de Nadie nos va a extrañar retoma la historia directamente tras los desgarradores eventos del final de la primera entrega, situando a los protagonistas en su último año de preparatoria.

El grupo de los “Súper Amigos” intenta asimilar la trágica pérdida de Memo y cada uno procesa la ausencia a su manera, mientras intentan mantener a flote su negocio de venta de tareas y exámenes; sin embargo, por primera vez se enfrentan a una competencia directa dentro de la preparatoria.

Un nuevo grupo de estudiantes decide hacerles la rivalidad, poniendo en peligro tanto su fuente de ingresos como su reputación y estatus entre sus compañeros. A medida que el fin de la etapa escolar se acerca, surgen conflictos personales e incertidumbres sobre qué hacer con sus vidas.

¿Quién es Aurora Hernández Ornelas en la historia de Nadie nos va a extrañar?

Aurora Hernández Ornelas es un nombre que aparece en los créditos finales de la segunda temporada de Nadie nos va a extrañar. Podemos ver su nombre a modo de in memoriam después de la última escena del programa.

Cabe mencionar que no hay información sobre la mujer, pero se da a entender que formaba parte del entorno de la producción o incluso de la producción misma, por lo que decidieron rendirle el breve homenaje en la serie.

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