¿Quién es ‘El Grillo’ Sada, a qué se dedica y cuál es su fortuna?

El nombre de Hernán ‘El Grillo’ Sada ha destacado recientemente después de que el empresario e influencer ha hablado abiertamente sobre competir por la gubernatura de Nuevo León en las elecciones del 2027.

El heredero regiomontano mencionó que en los últimos años ha aumentado su interés por participar en un cargo público y mencionó que sus ideales son compatibles con los de Morena, por lo que buscaría contender bajo sus siglas.

Cabe mencionar que el partido guinda ya ha avanzado en la definición de algunos perfiles que podrían competir por la gubernatura de Nuevo León, pero Sada mantiene su intención de formar parte de la boleta electoral el próximo año.

¿Quién es ‘El Grillo’ Sada?

Hernán “El Grillo” Sada es un destacado empresario, filántropo y figura pública mexicano, ampliamente conocido en redes sociales y medios digitales por su personalidad abierta.

Pertenece a la dinastía empresarial regiomontana de los Sada. Su padre fue el empresario Hernán Sada Garza Evia y su madre Elisa Garza Lewels. Además, es familiar lejano de figuras vinculadas a la fundación de emporios del norte como Grupo Cervecería Cuauhtémoc, FEMSA y Alfa.

Ha cobrado notabilidad en plataformas digitales tras compartir de manera abierta pasajes de su vida personal, como su lucha y recuperación del alcoholismo y las adicciones, por lo que combina su faceta ejecutiva con acciones de beneficencia social, creación de contenido y participación en podcasts.

Celebra el Grillo Sada 4 años y seis meses libre de su adicción al alcohol...Dale 👍 y sígueme pic.twitter.com/83WOtdROVV — EMPRESAS MONTERREY (@Empresasmty) April 10, 2024

¿Cuál es la fortuna de ‘El Grillo’ Sada?

No existe una cifra pública exacta e independiente de su patrimonio, pero es reconocido como heredero e integrante en una de las familias más acaudaladas del norte de México.

Cuenta con una amplia reserva territorial y bienes inmuebles en zonas de alto valor adquisitivo como San Pedro Garza García y municipios de Nuevo León.

En entrevistas, el empresario ha revelado que el conjunto de sus terrenos y propiedades en Nuevo León genera un pago anual cercano a los 40 millones de pesos únicamente por concepto del impuesto predial.

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