¿Cuál es la fortuna de Gianni Infantino, el presidente de la FIFA?

Este jueves arrancó la Copa Mundial de Futbol con un enfrentamiento entre México y Sudáfrica, y sin duda alguna uno de los personajes de los que se ha hablado incluso antes del inicio del torneo es Gianni Infantino, el presidente de la FIFA.

Infantino fue uno de los invitados de lujo de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) para la inauguración de la Copa Mundial que se realizó en el Estadio Ciudad de México, en la que México se llevó el partido con un 2-0.

Como parte de la víspera mundialista, la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió la visita de Gianni Infantino en Palacio Nacional el 10 de junio; además, también llegaron algunos representantes de las federaciones y confederaciones.

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México fue reconocido por Infantino tras convertirse en la sede de la selección de Irán, pues sus jugadores y el equipo se encuentran en Tijuana luego de que Estados Unidos les otorgara visas únicamente para los días en que tendrán los partidos.

Durante una conferencia de prensa, Infantino agradeció a la Presidenta y su administración por hacer que México se convierta en la casa del Mundial para los visitantes.

"Gianni Infantino":

Porque agradeció a Sheinbaum y a toda la gente de México por el recibimiento del Mundial 2026 pic.twitter.com/8BwuyRaEo7 — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) June 10, 2026

¿Cuál es la fortuna de Gianni Infantino?

El dirigente deportivo y abogado suizoitaliano conocido por ser el actual presidente de la FIFA, Giovanni Vicenzo Infantino nació en la ciudad de los Alpes valaisanos, Brig Glis, el 23 de marzo de 1970.

Como presidente de la FIFA, Infantino percibe un salario base de aproximadamente 3 millones de dólares más bonificaciones, por lo que se estima que cuenta con un patrimonio de 14 millones de dólares.

La cifra de la fortuna de Gianni Infantino no es un dato exacto, pues esta aproximación toma en cuenta únicamene los datos públicos que brinda la FIFA anualmente.

Debido a que su larga trayectoria en la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) comenzó en el año 2000, Gianni Infantino ha logrado acumular una sustanciosa cantidad en sus ingresos netos.

Infantino comenzó su carrera como presidente de la FIFA hace diez años, pues el 26 de febrero del 2016 se quedó con el puesto luego de haber recibido 115 de los 207 votos para ocupar el cargo.

Gianni Infantino llegó a la cabeza de la FIFA después de que la organización atraverasa un gran escándalo de corrupción, pues el Departamento de Justicia de Estados Unidos desveló que algunos de sus funcionarios estaban involucrados una serie de sobornos, fraude y lavado de dinero.

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