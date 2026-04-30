¡Confirmado! Irán jugará la Copa del Mundo 2026 y lo hará en Estados Unidos; Gianni Infantino lo reveló

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó que la Selección de Irán jugará la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos como se tenía planeado, descartando los rumores sobre un cambio de sedes para el conjunto de Oriente Medio.

Durante el Congreso de la FIFA en Vancouver, Infantino comentó que no existen modificaciones en la sede asignada para Irán en el certamen veraniego, cortando de tajo toda la incertidumbre que hay por el panorama geopolítico actual.

Confirma Gianni Infantino en el Congreso de la FIFA que Irán jugará el Mundial y lo hará en USA



Curioso que el presidente de la federación de Irán se devolvió desde Toronto al ser maltratado por gente de migración por haber pertenecido a la Guardia Revolucionaria islámica 🙄… pic.twitter.com/aO2UmW7nZZ — Alex de la Rosa (@adelarosa) April 30, 2026

“Permítanme comenzar por confirmar desde el principio que, por supuesto, Irán participará en la Copa del Mundo de la FIFA 2026”, comentó el manda más del ente rector del deporte a nivel global. “Por supuesto Irán jugará en Estados Unidos”, agregó.

¿En qué partes de Estados Unidos juega Irán?

La Selección de Irán está programada para jugar en Inglewood, California, contra Nueva Zelanda y Bélgica el 16 y 21 de junio, respectivamente. Cierran la fase de grupos en Seattle frente a Egipto el 27 de junio.

La preocupación por la participación de Irán en la Copa del Mundo se debe a que el 28 de febrero empezó un conflicto armando en Medio Oriente. Fuerzas armadas de Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Teherán.

La guerra generó cuestionamientos sobre si Los Príncipes de Persia jugarían en suelo estadounidense. En semanas pasadas incluso el ministro de Deportes iraní, Ahmad Donyamali, dijo que su país no podría participar en el Mundial por temas de seguridad.

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